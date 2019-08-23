Волкер сделал важное заявление о подключении США к "нормандскому формату"

Украина

США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Украине, тем не менее полностью поддерживают так называемый «нормандский формат». Об этом в комментарии агентству BNS заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем «нормандский формат», — сказал Волкер.

При этом он отметил, что проблемой всех международных консультаций с участием представителей России является не формат переговоров, и даже не площадка для их проведения, а политическая воля руководства РФ.

«Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям… Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь», — сказал он.

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Напомним, о необходимости проведения встречи в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский заявил после убийства боевиками четверых украинских морпехов под Павлополем. Тем не менее, по мнению дипломатов, такая встреча может состояться не ранее сентября.

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