Будут перетягивать канаты: дипломат сделал важное заявление о встрече «нормандской четверки»

Украина

Встреча лидеров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия), о необходимости проведения которой после убийства боевиками четверых украинских морпехов под Павлополем заявлял президент Владимир Зеленский, вряд ли состоится до сентября.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный. По его мнению, это связано с тем, что нет ни нового состава правительства, ни нового руководителя Министерства иностранных дел.

«Встреча лидеров — это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе», — отметил Роман Безсмертный.

А Богдан Яременко, которого в Верховной Раде девятого созыва прочат в руководители парламентского комитета по иностранным делам, считает, что если даже такая встреча и состоится в ближайшее время, она вряд ли будет особо успешной. По его мнению, причина — в разных подходах. «Подход Зеленского — в намерении достичь прогресса в переговорах, подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Безсмертный заявлял, что после гибели украинских морских пехотинцев под обстрелом боевиков Украине следовало бы приостановить участие в Минском процессе.



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