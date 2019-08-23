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Под Одессой на многолюдном пляже утонул 5-летний ребенок
В пятницу, 23 августа, в городе Измаил Одесской области в Дунае утонул 5-летний ребенок, пришедший на пляж с 10-летним братом, без сопровождения взрослых. О ЧП в полицию сообщили очевидцы, которые отдыхали у реки. По их словам, они видели, что мальчик начал тонуть, но оказать ему помощь не успели — малыш исчез под водой.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.
В тот же день трагедия произошла под Очаковом Николаевской области. У Кинбурнской косы погиб 35-летний дайвер, который совершал погружение на глубину 7 метров под руководством двух инструкторов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Херсонской области под Геническом ветер унес в открытое море девочку на надувном круге. Ребенок погиб.
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