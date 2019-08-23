Под Одессой на многолюдном пляже утонул 5-летний ребенок

Происшествия

В пятницу, 23 августа, в городе Измаил Одесской области в Дунае утонул 5-летний ребенок, пришедший на пляж с 10-летним братом, без сопровождения взрослых. О ЧП в полицию сообщили очевидцы, которые отдыхали у реки. По их словам, они видели, что мальчик начал тонуть, но оказать ему помощь не успели — малыш исчез под водой.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

В тот же день трагедия произошла под Очаковом Николаевской области. У Кинбурнской косы погиб 35-летний дайвер, который совершал погружение на глубину 7 метров под руководством двух инструкторов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Херсонской области под Геническом ветер унес в открытое море девочку на надувном круге. Ребенок погиб.

А в Кирилловке на Азовском море трехлетний малыш утонул в бассейне возле водной горки, когда бабушка, которая за ним приглядывала, ненадолго отвлеклась.

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