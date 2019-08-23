Происшествия

8-летнего ребенка посадили на цепь за то, что громко разговаривал: шокирующее ЧП в Днепре (фото)

Сотрудники ювенальной превенции Днепропетровской области получили анонимное сообщение о том, что в одной из квартир Днепра женщина регулярно издевается над маленькими детьми, над которыми она оформила опеку. В частности, неизвестный источник рассказал полицейским, что в качестве наказания опекунша часто садит малышей на цепь. Причем делает это за любую мало-мальскую провинность.

Полицейские решили проверить информацию и неожиданно нанесли визит в квартиру, где жили приемные дети. Уведенное их шокировало. В одной из комнат на полу сидел восьмилетний мальчик, прикованный за ногу цепью к дивану. У мальчика были завязаны глаза, а рот ребенка был замотан скотчем. Оперативники выяснили, что ребенок к тому времени, когда его освободили, просидел на цепи как минимум пару часов.

Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции Днепропетровской области, хозяйка квартиры — опекун троих детей — четырех, шести и восьми лет. У женщины есть и собственная дочь, которой уже 13 лет. По информации правоохранителей, таким образом опекунша наказывала всех детей.

— Скорее всего, раньше эта женщина привязывала на цепь и родную дочь, когда та была маленькой. У нас есть такие сведения, которые мы сейчас проверяем, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Поводы для наказания были абсолютно несущественными. Например, со слов восьмилетнего мальчика, мама (как он называл опекуншу) наказала его за то, что он… громко разговаривал.

Интересно, что сама женщина отказывается от того, что садит детей на цепь.

— Опекунша пояснила, что ей вообще неизвестно, кто завязал приемному ребенку глаза и приковал его к дивану. Она якобы первый раз слышит, что кто-то обижает детей, которых она опекает. Мол, все это происходило тогда, когда ее не было дома, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции.

Нам удалось выяснить, что семья, в которой содержатся трое приемных детей, считается вполне благополучной. Опекунша работает, не злоупотребляет спиртным. Но о том, что в этой семье издеваются над детьми, догадывались соседи. Уже сейчас они начали давать показания в полиции.

Всех четверых детей, включая родную 13-летнюю дочь женщины, временно поместили в центр социально-психологической реабилитации. Психологи работают с малышами.

Между тем в полиции открыли уголовное производство по статьям «Пытки», «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» и «Незаконное лишение свободы».

К сожалению, такое наказание, как приковывание цепью, достаточно часто используют родители. И не только в отношении маленьких детей. Раньше «ФАКТЫ» писали о том, что в Сумской области отец три года держал на цепи родного 30-летнего сына

«ФАКТЫ» также сообщали о жутком случае в Харькове. В одной из семей отец с молчаливого согласия родной матери систематически издевался над своими сыновьями 3 и 6 лет.

В том же Харькове недавно суд вынес приговор няне-садистке, которая так лупила ребенка по голове, что выбила зуб.

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