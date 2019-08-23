Под Запорожьем задержали сына бывшего чиновника полиции, искалечившего бойца Нацгвардии

Происшествия

В Запорожской области задержали двух злоумышленников, которые избили и выстрелили в спину бойцу Национальной гвардии. По предварительным данным, сделали они это, чтобы покрасоваться перед девушкой. В ходе расследования было установлена причастность к совершению преступления сына бывшего чиновника полиции. Напомним, в Днепре объявили подозрение бывшему главному полицейскому региона.

Место нахождения обоих злоумышленников установили сотрудники внутренней безопасности Нацполиции. Нападавших задерживали совместно с бойцами КОРДа.

Инцидент произошел в июне. Тогда 22-летний военнослужащий Южного территориального управления Нацгвардии приехал в Запорожье в ежегодный отпуск. Отдыхая с друзьями в городе, нашел мобильный телефон и начал звонить по номерам, чтобы установить владельца и вернуть телефон.

Вскоре к бойцу подошли трое неизвестных мужчин. После избиения и ранения пострадавший смог доползти до ближайшей кофейни и попросил помощи.

Медики диагностировали у него тяжкие телесные повреждения: проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа, ранение легкого, правой голени, ушиб головы.

Было открыто уголовное производство. Поскольку в полиции не исключали, что отец нападающего по своим старым связям мог повлиять на ход расследования, делом занялся Департамент внутренней безопасности.

В конце-концов хулиганов задержали в Мелитополе. Спецоперацию проводили ночью.

У одного из задержанных изъяли незарегистрированное помповое ружье.

В настоящее время их поместили в СИЗО.

Напомним, в июле в Киеве группа вооруженных хулиганов напала на полицейского.

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