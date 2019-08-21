24 августа 2019

4 августа 1981 года молодая студентка Лариса Савицкая возвращалась с мужем Владимиром из свадебного путешествия. Поженились они ещё весной, но сначала из-за экзаменационной сессии, а затем и из-за обязательной практики поездку на море несколько раз пришлось откладывать. И вот, наконец-то, свадебное путешествие состоялось. Счастливые молодожёны возвращались из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск рейсом 811 на борту пассажирского самолёта АН-24РВ. Салон был наполовину пустым, и Савицкие решили вместо своих мест в средней части самолёта пересесть поближе к хвосту.

На высоте 5220 метров АН-24 столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К. Произошло это из-за слабой согласованности в действиях гражданских и военных авиадиспетчеров. Экипажи обоих самолётов погибли сразу после столкновения. АН-24 от сильнейшего удара потерял обе консоли крыла с топливными баками и верх фюзеляжа. Оставшаяся часть самолёта в ходе падения разломилась ещё на несколько фрагментов.

В момент катастрофы Лариса Савицкая спала в своём кресле в хвостовой части самолёта. Проснулась она от сильного удара и резкого перепада температуры (с плюс 25 до минус 30!). После очередного разлома фюзеляжа, произошедшего прямо перед нею, девушка каким-то чудом перебралась в другой ряд и, даже не пристегнувшись, судорожно вцепилась руками в подлокотники кресла…

Часть самолёта, в которой находилась Лариса, спланировала на берёзовую рощу, что значительно смягчило удар. Впоследствии было установлено, что падение продолжалось около 8 минут. Очнувшись через несколько часов после приземления, Савицкая увидела перед собой кресло с телом погибшего мужа. Несмотря на полученные травмы, она могла передвигаться…

Когда через два дня спасатели, естественно, не ожидавшие встретить на месте трагедии выжившего пассажира, увидели Ларису, они были потрясены. Вся покрытая краской, слетевшей с поверхности фюзеляжа, продрогшая и искусанная комарами девушка тихо плакала, всё ещё не веря в своё невероятное спасение.

Прошли годы. Оправившись от невероятного потрясения, Савицкая нашла в себе силы вернуться к нормальной жизни. И даже через какое-то время родила сына, которого воспитывала сама. Лариса Савицкая дважды была внесена в российское издание Книги рекордов Гиннесса: как человек, выживший после падения с максимальной высоты, и как человек, получивший минимальную компенсацию физического ущерба в результате авиакатастрофы — 75 рублей…

ВОТ УЖ ТОЧНО — КОМУ СУЖДЕНО БЫТЬ ПОВЕШЕННЫМ, ТОТ НЕ УТОНЕТ.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы.