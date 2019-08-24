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29 августа ежегодно будут отмечать День памяти защитников Украины
Президент Владимир Зеленский объявил о своем решении учредить новый государственный праздник — День Памяти, который будет ежегодно отмечаться 29 августа. Соответствующий указ президент подписал 23 августа 2019 года. Напомним, президент вручил посмертно Звезду Героя Украины матери и сестре погибшего на Донбассе бойца
Говоря об своем решении, Зеленский обратился к семьям погибших военнослужащих и участников добровольческих батальонов.
«Здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал президент.
Отметим, что в этот день, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва.
Напомним, торжества с участием Зеленского не обошлись без скандала — на них не пустили мать погибшего военного медика.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!