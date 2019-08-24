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Без скандала не обошлось: мать погибшего военного медика не пустили на марш к Зеленскому (видео)
Сотрудники СБУ под странным предлогом не допустили на торжественные мероприятия на Крещатике мать погибшего на Донбассе военного медика Андрея Аболмасова Тамару. Об этом женщина рассказала корреспонденту Радіо Свобода, отметив, что была в списках приглашенных на торжества с участием президента Украины.
«Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовому батальйоне „Айдар“, в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания парней, это после смерти сына было написано», — сказала женщина.
По ее словам, ей предложили оставить флаг и пройти через металлодетектор при входе на Майдан Незалежности, однако Тамара отказалась.
«Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок … Я не хочу быть на таком параде», — отметила она, заявив, что пойдет на другой Марш — Марш Защитников Украины.
Напомним, Зеленский на Крещатике вручил Звезду Героя Украины матери и сестре погибшего на Донбассе украинского военного Андрея Волоса.
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