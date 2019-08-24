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Представитель ДТЭК развеяла миф о монополии компании
Директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина объяснила, что нынешняя доля компании в угледобыче обусловлена не скупкой активов, а многолетним развитием предприятий.
«В 2018 году в Украине добыли 33,2 млн. тонн. Из них угледобывающие предприятия ДТЭК обеспечили 24,1 млн. тонн. Это немало — целых 73%. А теперь давайте вернемся в 2004 год, когда в состав группы ДТЭК вошел ключевой угледобывающий актив „Павлоградуголь“. Так вот, в 2004 году всего в стране добыли 80 млн. тонн, из которых „Павлоградуголь“ — 11,3 млн. тонн (а это — 14)», — написала она на «Обозревателе».
Ирина Милютина подчеркнула, что пока государственные шахты тратили государственные дотации и сокращали добычу, частные угольные компании вкладывали в модернизацию и развитие собственные средства и увеличивали производство.
«Объем добычи снизился, а доля ДТЭК возросла в разы. Как такое произошло? Во-первых, часть угледобывающих предприятий оказалась на временно неконтролируемой территории. Во-вторых, а это главное — за 15 лет в полный упадок пришли гос шахты и угольная отрасль существует благодаря частным инвестициям. Всего две цифры — „ДТЭК Павлоградуголь“ в 2004 году добывал 11,3 млн. тонн, а в 2018-м — 20 млн. тонн.
Представитель ДТЭК сообщила, что в Украине самые худшие условия для добычи угля: «На пластах меньше 1 метра он нигде в мире уже не добывается».
19 августа состоялось совещание с участием Владимира Зеленского на тему подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Одна из главных проблем, которую обсуждали, — дефицит угля на теплоэлектростанциях. На складах ТЭС угля вдвое меньше, чем было в это же время в прошлом году.
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