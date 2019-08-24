Зеленского хотят видеть на саммите G7

Мир

В субботу, 24 августа, председатель Европейского совета Дональд Туск выступил перед журналистами с несколькими заявлениями перед открытием саммита «Большой семерки» (G7) на французском курорте Биарриц. Он подчеркнул, что категорически не согласен с возвращением к формату G8, о чем на днях заявили президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Туск напомнил, что в 2014 году самые влиятельные страны в мире отказались от проведения встреч «Большой восьмерки» из-за аннексии Крыма Россией, а затем — из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины. Тогда было решено вернуться к формату G7.

«Когда Россию впервые пригласили присоединиться к G7, предполагалось, что она пойдет путем либеральной демократии, верховенства закона и прав человека. Есть ли среди нас хоть кто-то, кто может сказать с полным убеждением, не из делового расчета, что Россия следует этим путем?» — поинтересовался Туск.

Он отметил, что две причины — Крым и Донбасс — до сих пор остаются в силе. К ним добавились новые, например, «провокация России в районе Керченского пролива».

«Сегодня же я постараюсь убедить своих собеседников в том, что на следующий саммит G7 будет лучше пригласить Украину, конечно, в качестве гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента», — добавил Туск. Он заявил, что уже обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским, и украинский лидер «проявил большую заинтересованность».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возвращения к формату G8. Они сделали это во время встречи в Берлине 21 августа.

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