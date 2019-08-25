Россиянин Ковалев защитил чемпионский титул в ярком бою с британцем: видео нокаута

Спорт

В субботу, 24 августа, в Челябинске на Traktor Arena прошел бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и доселе непобедимым британцем Энтони Ярдом (17 побед, 16 из них — нокаутом, 1 поражение).

По ходу поединка инициатива переходила от одного боксера к другому. В восьмом раунде Ковалев едва не побывал в нокдауне, но от такой неприятности россиянина спас гонг. В итоге «Крашер» (прозвище Ковалева. — Авт.) выстоял, а в 11-раунде потряс соперника ударом с левой, после которого Ярд уже не встал.

Таким образом, 36-летний россиянин успешно защитил чемпионский титул, а вот британец, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц Челябинска. О его состоянии пока нет никаких сообщений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер избил россиянина в США.

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