Стиль жизни

Когда лучше обрезать деревья и делать маникюр: лунный календарь на 26 августа – 1 сентября

О том, что можно и что нельзя делать в течение каждого дня, когда лучше стричься, заниматься спортом и начинать диеты в соответствии с лунным календарем, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

26 августа, 25−26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

В этот день звезды советуют спешить, не торопясь: то, что нужно, вы все равно сделаете, а суета вместо помощи принесет вред. Для новых дел время еще не пришло, но их можно планировать. Хорошо заниматься кропотливыми проектами, которые, по причине их монотонности, были отложена на потом. Можно подавать иски в суд — с большой долей вероятности они окажутся выигрышными. Не рекомендуется открывать счета в банках и одалживать деньги, вообще с финансами нужно обходиться осторожно.

Эмоции в это время лучше держать в узде — ссора с близким человеком может привести не только к длительной размолвке, но и к расставанию.

Хороший день для непродолжительных поездок и переезда на новое место жительства.

Принимая важные решения, прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Приветствуются пластические операции на лице и запрещаются — на молочных железах.

Поход в салон красоты лучше отложить до лучших времен — результат может оказаться плачевным.

В зале можно прыгать через скакалку, заниматься на тренажере и беговой дорожке. Нагрузку на мышцы груди, плечей и живота лучше исключить.

Можно заготавливать урожай на зиму — консервировать, солить и сушить.

27 августа, 25−26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Выполняя рабочие задачи, лучше не торопиться — даже небольшая ошибка или неточность в документах может стоить очень дорого.

Не рекомендуется давать волю эмоциям — особенно это касается близких людей, ссориться с которыми вам ни к чему.

Хороший результат дадут аутотренинг и медитация.

Можно отправляться в командировки и непродолжительные путешествия — они обещают быть удачными.

Силы в этот день нужно расходовать экономно — в это время они у нас в дефиците.

В уходе за кожей лица рекомендуется глубокая очистка. Можно красить волосы, закрашивать седину, делать химическую завивку, наносить и удалять татуировки, прокалывать уши. Стричь волосы не рекомендуется. Хороший результат дадут оздоровительные процедуры для сухих, истощенных и ломких волос.

В зале рекомендуются кардионагрузки и степ-аэрообика.

Можно заготавливать урожай на зиму — консервировать, солить и сушить.

28 августа, 26−27 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Благоприятное время для любых массовых мероприятий — общественных, спортивных и культурных. Можно заканчивать дела, задвинутые когда-то в долгий ящик — сейчас сложатся все условия для их успешного завершения.

Удача ждет людей умственного труда — ученых, писателей, журналистов.

Серьезные финансовые операции лучше отложить на несколько дней.

Тягу к авантюрам и риску, которые многие почувствуют в это время, рекомендуется сдерживать — можно не выиграть, а проиграть.

Нужно исключить любые хирургические операции. Можно делать лифтинг и пилинг.

Прекрасный день для посещения парикмахерской — можно делать все процедуры с волосами за исключением химической завивки.

Нельзя тренировать сердце и ноги, поэтому упражнения в зале лучше заменить энергичной прогулкой по парку.

Можно убирать на длительное хранение собранный урожай.

29 августа, 27−28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Благоприятное время для организации массовых мероприятий.

Нельзя покупать недвижимость, акции и подписывать договоры, рассчитанные на получение солидных дивидендов.

Не стоит потакать своему стремлению к разного рода развлечениям — помните о том, что «делу время, а потехе — час».

Избегайте высокомерия по отношению к окружающим — им это вряд ли понравится, да и поводов для него у вас, скорее всего, нет.

Исключены все хирургические операции за исключением удаления доброкачественных опухолей и липосакции бедер.

Можно стричь, красить, тонировать и укладывать волосы, отказаться стоит только от химической завивки — зачем насильно завивать волосы, которые в этот день сами собой закручиваются в локоны.

В зале придется отказаться от кардионагрузок — сердце сейчас лучше не напрягать. Бережно нужно относиться и к мышцам ног — расписание тренировки нужно составить так, чтобы их не нагружать.

Можно убирать на длительное хранение урожай.

30 августа, 28, 29, 1 лунные дни, новолуние в знаке Девы

Хорошо пойдут дела, требующие усидчивости и повышенного уровня внимания.

Хорошо заняться финансовыми вопросами, отложенными в предыдущие дни — можно покупать недвижимость и акции, открывать депозиты и подписывать важные договора.

Пониженный жизненный тонус может вызвать обострение хронических заболеваний — нужно прислушиваться к рекомендациям врачей и вовремя принимать прописанные препараты.

Категорически запрещены пластические операции в области живота.

Можно стричь волосы, делать маникюр и педикюр и наращивать ногти.

В зале нужно дать нагрузку мышцам ног. Полезны также любые очистительные процедуры, по утрам и вечерам рекомендуется контрастный душ.

Можно обрезать и поливать плодовые деревья и заготавливать корни лекарственных растений.

31 августа, 1−2 лунные дни, растущая Луна в знаке Девы

Хорошо пойдут дела, требующие усидчивости и повышенного уровня внимания.

Можно заниматься финансовыми вопросами, отложенными в предыдущие дни.

Хороший день для наведения порядка в делах, накопившихся за неделю, и составления плана на ближайшее время. Важные деловые встречи, намеченные на этот день, откладывать нельзя — в другое время они не принесут нужного результата.

Все парикмахерские процедуры обещают быть успешными.

За кожей лица и тела лучше ухаживать изнутри — ее состояние будет напрямую зависеть от качества продуктов.

В зале рекомендуется заняться мышцами ног.

Можно обрезать и поливать плодовые деревья и заготавливать корни лекарственных растений.

1 сентября, 2−3 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов

Не стоит начинать новые проекты, да и вообще время лучше подходит не для работы, а для отдыха. Хорошо также встречаться с друзьями, ходить в гости, устраивать вечеринки.

Главная проблема дня — трудность в принятии решений, поэтому, если есть такая возможность, лучше перенести этот процесс на пару дней.

В общении с окружающими нужно отказаться от нетерпимости повышенного тона, лучший способ избежать конфликта — во всем искать компромисс.

Не стоит посещать сауну и злоупотреблять спиртными напитками — нежелательна усиленная нагрузка на почки. Можно проводить пластические операции на лице и шее, восстанавливать поврежденные после наращивания брови и ресницы. В рацион нужно включить как можно больше сырых овощей и фруктов.

От стрижки лучше отказаться — рост волос после этого усилится, а структура ухудшится — они станут тонкими и непослушными.

В зале рекомендуется нагрузка на позвоночник. Хороший результат даст общий массаж тела.

Можно убирать на хранение корнеплоды и заготавливать цветки лекарственных растений.

Напомним, ранее Валентина Виттрок рассказала о том, чего в ближайшее время ожидать родившимся под знаком Девы.

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