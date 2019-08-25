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18-летняя украинка Билодид стала самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира (фото, видео)
С 25 августа по 1 сентября в столице Японии Токио проходит чемпионат мира по дзюдо. В первый же день состязаний на высшую ступень пьедестала почета поднялась 18-летняя украинская красавица Дарья Билодид, ставшая двукратной чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг (в прошлом году юная киевлянка после «золота» в Баку вошла в историю, как самая юная победительница мировых первенств по дзюдо).
В решающей схватке киевлянка, которую тренируют родители-дзюдоисты — двукратный чемпион Европы Геннадий Билодид и Светлана Кузнецова, как и на ЧМ-2018, победила чемпионку мира-2017 24-летнюю японку Фуну Тонаки (1:0).
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Отметим, что на пути в финал Дарья Билодид, ставшая в 18 лет и 11 месяцев самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира, победила всех своих оппоненток иппоном: в 1/16 финала — португалку Катарину Кошту, в 1/8 финала — выступавшую под флагом МОК Сариуну Цыжипову, в ¼ финала — испанку Лауру Мартинес Абеленду и в ½ финала — Мунхбатин Уранцецег из Монголии.
Отметим, что, кроме Билодид, Украину на мировом первенстве в Японии представляют еще девять спортсменов: мужчины — Артем Лесюк (весовая категория 60 кг), Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба — 66 кг), Артем Хомула (73 кг), Кеджау Ньябали (90 кг); женщины — Марина Черняк (48 кг), Мария Скорая (57 кг), Елизавета Каланина и Галина Тарасова (обе — свыше 78 кг).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» Европейских игр в Минске.
Фото Reuters, Instagram
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..