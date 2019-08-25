На Донбассе новые обстрелы: смертельно ранен военный ВСУ

Украина

На Донбассе в районе операции Объединенных сил враг снова обстрелял позиции украинских воинов. Четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Как сообщило командование ООС, троих раненых удалось эвакуировать из района обстрелов и передать медицинским специалистам. Одного из бойцов не получилось спасти — он скончался от тяжелых ранений по дороге к медучреждению.

Напомним, с начала текущего месяца на фронте уже несколько погибших. На мине во время разведки подорвался младший лейтенант Роман Романенко, еще один военный погиб вследствие вражеского обстрела хутора Вольный.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter