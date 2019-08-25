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Украина

На Донбассе новые обстрелы: смертельно ранен военный ВСУ

15:10 25 августа 2019 128
медицина армия
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в районе операции Объединенных сил враг снова обстрелял позиции украинских воинов. Четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Как сообщило командование ООС, троих раненых удалось эвакуировать из района обстрелов и передать медицинским специалистам. Одного из бойцов не получилось спасти — он скончался от тяжелых ранений по дороге к медучреждению.

Напомним, с начала текущего месяца на фронте уже несколько погибших. На мине во время разведки подорвался младший лейтенант Роман Романенко, еще один военный погиб вследствие вражеского обстрела хутора Вольный.

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