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На Донбассе новые обстрелы: смертельно ранен военный ВСУ
На Донбассе в районе операции Объединенных сил враг снова обстрелял позиции украинских воинов. Четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
Как сообщило командование ООС, троих раненых удалось эвакуировать из района обстрелов и передать медицинским специалистам. Одного из бойцов не получилось спасти — он скончался от тяжелых ранений по дороге к медучреждению.
Напомним, с начала текущего месяца на фронте уже несколько погибших. На мине во время разведки подорвался младший лейтенант Роман Романенко, еще один военный погиб вследствие вражеского обстрела хутора Вольный.
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