25 августа 2019

Бывалым путешественникам, налетавшим за годы странствий тысячи часов дальних перелётов и преодолевшим расстояния в десятки тысяч километров, порой начинает казаться, что всё самое интересное уже увидено и всё самое опасное уже пережито. Однако порой узнаёшь такие невероятные вещи, что всё ранее тобою познанное и увиденное представляется лишь несколькими маленькими шажками в мир фантастических открытий, ставших известными человечеству задолго до нашего появления на свет.

Ровно 90 лет назад, 25 августа 1929 года, огромный воздушный корабль под названием ''Граф Цеппелин'', преодолев океан, прибыл из Токио в Сан-Франциско. В то время это был крупнейший в мире пассажирский дирижабль. И совершал он первое в истории воздухоплавания кругосветное путешествие. Длина дирижабля составляла 236 метров! Снизу, непосредственно к корпусу дирижабля, в передней его части жёстко крепилась большая гондола, длина которой была 40 метров (это была самая крупная в истории дирижаблестроения гондола). В её передней части находилась рубка управления, а за ней уже располагались служебные и пассажирские помещения.

По комфортабельности ''Граф Цеппелин'' значительно превосходил самолёты тех времён. Да и сегодня существует не так уж много воздушных суден, способных сравниться с ним в удобствах для пассажиров. На дирижабле было 10 двухместных кают со спальными местами. В передней части пассажирского отсека была просторная кают-компания площадью 25 квадратных метров, в которой одновременно могли находиться 28 человек. Через наклонные окна кают и салона открывался прекрасный обзор. Кухня была рассчитана на обслуживание 50 человек. Умывальным комнатам могли позавидовать лучшие отели…

Стартовав в конце августа в Германии, ''Граф Цеппелин'' под командованием Хуго Эккенера за 20 суток преодолел 34 тысячи километров со средней скоростью 115 км в час, совершив всего лишь три промежуточные посадки — в Фридрихсхафене, Токио и Сан-Франциско.

Мир был потрясён этим небывалым в истории воздухоплавания перелётом. Тем более, что и до, и после этого триумфа полёты крупных дирижаблей нередко заканчивались трагически. Но ''Графу Цеппелину'' удалось превзойти все официальные и неофициальные рекорды того времени. За 9 лет активной эксплуатации он (без малейших происшествий!) совершил 590 полётов в разные страны мира, преодолев почти 1,7 миллиона (!) километров, провёл в воздухе 17 200 часов (!) и перевёз 13 110 пассажиров. Легендарный дирижабль 143 раза пересекал атлантический океан и один раз — океан Тихий. К сожалению, всё в нашем мире рано или поздно имеет обыкновение заканчиваться. Закончилась и сказка под названием ''Граф Цеппелин''. Сначала дирижабль был в 1938 году превращён в музей, а затем и вовсе разобран для нужд немецкой военной промышленности.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по нашей давней традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.