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"Укравтодор" нашел виновника обрушения моста на Окружной Харькова
В «Укравтодоре» выяснили причину обрушения моста в районе Окружной дороги под Харьковом. Путепровод над железнодорожными путями рухнул после того, как на него заехала перегруженная фура.
Перегрузка моста привела к смещению пролетной конструкции. Была сдвинута одна из плит моста и разрушился ригель пролетной опоры.
Мост, хоть и был построен в 1977 году, к категории аварийных не относился. Экспертиза в мае 2018 года признала объект функциональным.
В данный момент эксперты изучают тормозной путь фуры, анализируют записи камер наблюдения в районе моста. Движение на трассе М-18 в районе моста и села Песочин перекрыто. Весь автотранспорт перенаправлен в объезд по трассе Киев — Харьков — Довжанский. Что касается железнодорожного транспорта, то на участке под разрушенным мостом движение поездов замедлилось.
В результате происшествия никто не пострадал. Судьбу разрушенного моста будут определять эксперты: они должны оценить тяжесть повреждений. В зависимости от заключения специалистов мост либо будет частично перекрыт для ремонта, либо же будет проведена полная реконструкция объекта.
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