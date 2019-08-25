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В России врачи отказались принимать больную с отеком легких, потому что до конца дежурства оставалось пять минут (видео)

16:15 25 августа 2019 37
больница
Инф. «ФАКТОВ»

В российской Тюмени расследуют дичайший случай в местной больнице. Врачи отказались принимать пациентку с тяжелой формой отека Квинке. Тот факт, что состояние девушки тяжелое и даже угрожает жизни, горе-медики предпочли проигнорировать — до конца смены оставалось пять минут, и врачи не хотели возиться с проблемной пациенткой.

Показательный диалог с врачами был записан на видео и опубликован в соцсетях.

«Вы думайте головой, а то везете такой диагноз… Еще и учите нас, как надо работать», — накинулась дежурная бригада на мужчину, который привез больную.

Больница Водников стала не первым медучреждением, где не приняли пациентку. В итоге навстречу пошла лишь областная больница № 1, где согласились принять пострадавшую девушку. После того, как пациентке оказали экстренную помощь и отек спал, пострадавшую перевели на амбулаторное лечение.

В ответ на скандал областной департамент здравоохранения пообещал строгие взыскания врачам, отказавшимся лечить больную. Попутно в департаменте утверждают, что раньше на больницу никто не жаловался. Вполне возможно, что до сих пор обиженные пациенты просто не догадывались записать разговор на видео и добиться, чтобы случай получил огласку.

Напомним, ранее в сети появились фото, демонстрирующие жуткие условия в палатах российских больниц. А в медучреждении Воронежа хирурги ошиблись и ампутировали женщине здоровую ногу.

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