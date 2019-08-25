Астронавта NASA подозревают в первом в истории космическом преступлении

Мир

Агентство NASA расследует первое в истории человечества преступление в космосе. Суть криминального правонарушения оказалась обыденно земной: американку Энн Макклейн подозревают в незаконной слежке за чужим банковским счетом. Космический антураж у дела появился, поскольку подозреваемая Макклейн — астронавт NASA, претендент на участие в лунной экспедиции-2024. А отслеживание трансакций по счету, как полагают, Макклейн вела, находясь на МКС.

Как сообщает The New York Times, заявительницей по делу стала бывшая жена астронавтки — экс-офицер ВВС США Саммер Уорден. Уорден считает, что Макклейн после разрыва семейного союза продолжала следить за банковским счетом экс-супруги. Во всяком случае, проверка показала, что некто через компьютерную сеть NASA отслеживал финансовые трансакции по счету, причем этот «некто» не взламывал аккаунт, а безошибочно вводил логин и пароль.

В момент, когда происходили описанные события, Энн Макклейн была на МКС. Миссия длилась с декабря 2018 года по июнь 2019-го. После возвращения на Землю 25 июня 2019 года, астронавтка не стала отрицать, что следила за счетом бывшей жены. Макклейн оправдывается, что все делала из благих побуждений.

Напомним, ранее научный проект SpaceLife Origins объявил, что ищет желающих поучаствовать в уникальной женской космической миссии.

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