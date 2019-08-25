Жестокие игры: в Днепре подожгли восьмилетнего мальчика (фото)

Происшествия

Восьмилетнему жителю Днепра Кириллу Яцуну требуется помощь: школьник, пострадавший в ходе нелепых детских игр, находится в больнице с ожогами I и II степени 35 процентов поверхности тела.

Ребенка облили горючей смесью и подожгли его же товарищи. Мама подала заявление в полицию. Об этом сообщила местный волонтер на своей странице в Facebook.

— Кирюша Яцун играл с детьми, по словам его мамы, на крыше дома. Не могу сейчас сказать, была это обычная многоэтажка или недостроенный дом. А маму сейчас лучше не тревожить, — рассказала «ФАКТАМ» Александра Сова-Тимощенкова, глава днепровского благотворительного фонда. — В компании были дети старше Кирилла. Они нашли емкость с какой-то горючей смесью. Кто-то из детей прыснул эту жидкость на Кирилла сзади и поджег…

Мальчику предстоит не одна операция. А мама воспитывает его одна — папа ребенка умер. Семье нужна помощь. Фонд собирает пожертвования для Кирилла. Так как все медикаменты для лечения ребенка берутся в долг, затем наш фонд оплачивает эти расходы, чтобы освободить родных пострадавшего от не нужных им сейчас хлопот. Впрочем, можно перевести помощь и на счет мамы пациента.

Счет матери Кирилла Яцуна:

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Похиленко Евгения Павловна

На своей странице Александра Сова-Тимощенкова просит откликнуться и тех, кто в ближайшее время будет лететь из Израиля в Украину — просит привезти необходимую для лечения мазь.

— Мазь нужна для скорейшего заживления ран. В Украине есть необходимая мазь, но стоит она значительно дороже израильского аналога — до 200 гривен за один тюбик объемом 50 мл. А на одну перевязку ребенку требуется 3−4 тюбика, — рассказал «ФАКТАМ» комбустиолог хирургического отделения детской областной больницы Днепра. — Мальчик поступил к нам в четверг (22 августа. — Авт.), мы в четверг провели ему операции по удалению поврежденных участков кожи — на голове, правом плече, предплечье, бедре, голени и туловище. Планируются операции по пересадке кожи. Реабилитация будет длительной — пострадала кожа на локтевом сгибе, что чревато образованием рубца и нарушением функций сустава в дальнейшем. Мальчик в сознании, разговаривает. Можно сказать, что его состояние все еще тяжелое, но стабильное.

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Полиция детали происшествия пока не комментирует, но известно, что его участники уже установлены.



*Первого сентября Кирилл Яцун должен был идти в третий класс

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали трагическую историю жительницы Запорожья Насти Шаповаловой, которую умышленно облил кипятком ее гражданский муж.

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