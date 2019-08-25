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Военные обстреляли авто, пытавшееся прорваться в Мариуполь: первые подробности инцидента
В Мариуполе стреляли: патрулю Нацгвардии пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя, пытавшегося прорваться через блокпост. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил.
Водитель ВАЗ-21 013 был остановлен на блокпосту на восточной окраине Мариуполя. Нацгвардейцы потребовали от гражданина предъявить документы. Мужчина за рулем, скорее всего, был пьян, поскольку в салоне чувствовался сильный запах алкоголя. Не желая проходить проверку, гражданин решил сбежать от патруля: надавил на «газ», сбил шлагбаум и помчал через блокпост в направлении села Сопино.
Чтобы остановить «лихача», нацгвардейцы сначала сделали предупредительный выстрел, а потом открыли огонь по колесам авто. Машина остановилась. Водитель после резкого торможения получил травмы. Гражданину оказали первую помощь, а затем передали его полиции Мариуполя.
Напомним, на блокпостах на линии разграничения, в том числе и в районе Мариуполя, нередко задерживают боевиков «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, патрули пресекают попытки вывезти ценное промышленное оборудование.
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