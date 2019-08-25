25.00 / 25.22 27.63 / 27.98
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Военные обстреляли авто, пытавшееся прорваться в Мариуполь: первые подробности инцидента

18:23 25 августа 2019 212
блокпост
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе стреляли: патрулю Нацгвардии пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя, пытавшегося прорваться через блокпост. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил.

Водитель ВАЗ-21 013 был остановлен на блокпосту на восточной окраине Мариуполя. Нацгвардейцы потребовали от гражданина предъявить документы. Мужчина за рулем, скорее всего, был пьян, поскольку в салоне чувствовался сильный запах алкоголя. Не желая проходить проверку, гражданин решил сбежать от патруля: надавил на «газ», сбил шлагбаум и помчал через блокпост в направлении села Сопино.

Чтобы остановить «лихача», нацгвардейцы сначала сделали предупредительный выстрел, а потом открыли огонь по колесам авто. Машина остановилась. Водитель после резкого торможения получил травмы. Гражданину оказали первую помощь, а затем передали его полиции Мариуполя.

Напомним, на блокпостах на линии разграничения, в том числе и в районе Мариуполя, нередко задерживают боевиков «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, патрули пресекают попытки вывезти ценное промышленное оборудование.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер