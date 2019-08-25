Стиль жизни

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака

Понедельник, 26 августа, — хороший день для того, чтобы задуматься о гардеробе на осенний сезон, а также наладить отношения с коллегами.

А чтобы вы были готовы к сюрпризам, «Факты» предлагают вам гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

Прекрасный день для поездок, покупок, подписания договоров.

Если вы мечтали о новом цвете волос или стрижке — отправляйтесь в салон, результат вас приятно удивит.

Телец

День подходит в плане устройства своей личной жизни для одиноких Тельцов.

Семейным звезды советуют сделать сюрприз второй половинке.

Близнецы

Вас ожидают какие-то непреодолимые препятствия. Лучше отступить.

Следите за питанием, исключите поздние трапезы.

Рак

Романтические встречи лучше планировать на другой день.

Если вы не останетесь дома в одиночестве, то получите дорогой подарок.

Лев

Ваши тайные ожидания начинают сбываться, но не спешите принимать важные решения.

Больше гуляйте и отдыхайте.

Дева

Ветер перемен пойдет вам на пользу. Не старайтесь ничего контролировать.

Вечером могут прийти гости.

Весы

Удачный день для любви. Но все свидания лучше устраивать дома.

Будьте более приветливыми с родными людьми.

Скорпион

Возможно, вы столкнетесь с настоящей неблагодарностью. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

А вот трудности финансового плана останутся лишь в воспоминаниях.

Стрелец

Вам придется наблюдать за чужими успехами, постарайтесь порадоваться.

Также звезды советуют быть более внимательными и предупредительными с близкими людьми. Скоро и вам повезет.

Козерог

Возможна встреча с будущим спутником жизни или яркий роман.

Берегитесь простудных заболеваний.

Водолей

Большую радость доставят ваши дети и друзья.

Может возникнуть конфликт с начальством, но посмотрите трезво и расчетливо на положение вещей.

Рыбы

Не тратьте время впустую на доказательства своей правоты.

Хороший день для мелких покупок.

Удачного вам дня!

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