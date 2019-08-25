Спорт

Три гола за 12 минут: «Шахтер» 40-й раз обыграл «Мариуполь» в чемпионате Украины (фото, видео)

В воскресенье, 25 августа, в Харькове и Львове состоялись еще два поединка 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 6-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь» — 5:1 (Тете, 8, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62, с пенальти, Маркос Антонио, 82 — Вакула, 78). Молодежные составы — 3:0.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко (Бондарь, 46), Исмаили, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Марлос (Дентиньо, 65), Коваленко, Тете, Тайсон, Мораес.

«Карпаты» (Львов) — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Будковский, 58). Молодежные составы — 3:2.

На встречу с самым удобным своим оппонентом в чемпионате Украины «Мариуполем» (39 побед и три ничьи в 42 сыгранных до этого матчах) донецкий «Шахтер» прибыл в Харьков без защитника Кривцова и лишь с одним форвардом — Мораесом (еще один нападающий горняков Бланко-Лещук заключил контракт на четыре года с турецким «Антальяспором»).

Обошлось без неожиданностей и на сей раз (первый и последний раз мариупольцы отбирали очки на поле «Шахтера» 21 год назад!). Команда Луиша Каштру, в состав которой после травмы вернулся полузащитник сборной Украины Коваленко, в День шахтера и в день 150-летия Донецка до неприличного легко 40-й раз победила подопечных Александра Бабича.

Уже на 12-й минуте быстрому «дублю» бразильца Тете и 100-му голу за украинские клубы Мораеса «Шахтер» вел в счете 3:0 и без малейших проблем продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 34 поединков. Отметим, что «Шахтер» усилиями Тайсона прервал свою кошмарную серию из пяти нереализованных пенальти подряд, а еще один бразилец Маркос Антонио забил дебютный мяч за донецкий клуб. Такие вот кошки-мышки в исполнении двух представителей Донбасса…

30 августа после жеребьевки в Монако «оранжево-черные» узнают своих соперников в группе Лиги чемпионов.

Кстати, на разминку перед встречей в Харькове игроки «Шахтера» вышли в специальных футболках со словами поддержки своего 22-летнего одноклубника Александра Пихаленка, который после травмы, полученной в матче против «Львова», уже перенес операцию в Барселоне и выбыл из строя на полгода.

Александр Пихаленок после операции в Барселоне

В таких футболках вышли на матч против «Мариуполя» игроки «Шахтера»

Прямо из Барселоны, где в прошлый четверг команда Виктора Скрипника уступила в матче квалификации Лиги Европы местному «Эспаньолу», прилетела на матч с «Карпатами» во Львов «Заря». В прошлом сезоне львовяне и луганчане играли между собой дважды, и в обеих играх сильнее была «Заря (1:0 во Львове и 2:1 в Запорожье).

Продолжили подопечные Скрипника свою победную серию в дуэлях с «зелено-белыми» и на сей раз. Победу «Заре» принес во втором тайме точный удар головой Будковского после подачи углового. При этом свой дебютный гол в сезоне 194-сантиметровый форвард отпраздновал в стиле экс-нападающего «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Питера Крауча — танцем робота.

Перед ответной еврокубковой игрой с «Эспаньолом» в Запорожье (29 августа) «Заря» в турнирной таблице премьер-лиги второе-третье места с «Десной».

Последний матч 4-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» — «Львов» состоится в понедельник, 26 августа.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 15 (5);

2. «Десна» — 10 (5);

3. «Заря» — 10 (5);

4. «Динамо» — 7 (4);

5. «Ворскла» — 7 (5);

6. «Колос» — 7 (5);

7. «Александрия» — 6 (5);

8. «Днепр-1» — 5 (4);

9. «Мариуполь» — 4 (4);

10. «Карпаты» — 4 (5);

11. «Львов» — 3 (4);

12. «Олимпик» — 1 (5).

В 6-м туре чемпионата Украины сыграют: «Десна» — «Карпаты» (30 августа), «Днепр-1» — «Колос», «Ворскла» — «Александрия», «Львов» — «Мариуполь» (31 августа), «Олимпик» — «Шахтер», «Заря» — «Динамо» (1 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в дебютном поединке под началом Михайличенко потеряло очки в игре с аутсайдером.

Фото ФК «Шахтер»

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