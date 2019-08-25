Всегда сплю в сексуальном нижнем белье, — невеста Криштиану Роналду поделилась секретами (фото)

Спорт

Возлюбленная знаменитого футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, недавно дебютировавшая на телевидении, в большом интервью изданию The Sun рассказала о том, какой мечтала быть в детстве, как познакомилась с пятикратным обладателем «Золотого мяча» и раскрыла секрет, как ей удается соблазнять одного из самых завидных женихов мира.



«Наша первая встреча с Криштиану была в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда. Тогда мы могли поговорить в непринужденной обстановке вне моей работы. Это была любовь с первого взгляда для обоих.

Я стараюсь быть дома больше времени. Провожу много времени со своими детьми. Больше, чем большинство матерей. В доме есть рабочие места, которые облегчают работу из дома. В моей работе хорошо то, что я могу загружать фотографии из дома, а рекламные кампании проходят максимум два дня подряд.

С Криштиану я не из-за денег. У меня есть самое большое богатство, которое вы можете иметь — это здоровая и счастливая семья. Мой отец скончался несколько месяцев назад, и после его продолжительной болезни я поняла, что действительно важно одно — здоровье. Это моя самая большая роскошь. Без здоровья мы ничто. Мне дает покой и счастье понимание, что у нас все хорошо.



Экономическое богатство — это хорошо, оно помогает со многими вещами, но также создает проблемы. Вы должны много чего контролировать. Иногда нелегко иметь дело с деньгами. Это не дает вам счастья. Это помогает, но это не все в жизни", — рассказала Джорджина Родригес.

«Быть партнером такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла это ни на что на свете. То, что я чувствую к Криштиану, сильнее любого давления. Вместе мы сильнее, мы восхищаемся друг другом. Но также очень важно соблазнять и мечтать.

Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное нижнее белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, и это сделает вашего мужчину счастливым", — призналась 25-летняя модель.

«В детстве я была очень худой и всегда хотела растолстеть. А теперь, кажется, чтобы считаться красивой, нужно быть худой.

Я же всегда за пышные формы и бодипозитив. Да здравствуют женщины всех национальностей с различными фигурами. При этом мне нравится есть здоровую пищу и ежедневно заниматься спортом. Время от времени я поддаюсь соблазнам, но в большинство дней избегаю сладостей и жиров. Я люблю овощи и мясо и соблюдаю средиземноморскую диету.

К счастью, менталитет меняется. Девушки, которые читают журналы или пользуются социальными сетями, не заслуживают такого давления. Каждая женщина особенная из-за того, кто она есть. Я думаю, что в первую очередь нужно любить себя и максимально использовать свою собственную красоту. Мы все разные и уникальные", — рассказала невеста Криштиану Роналду.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду пока не состоят в браке, хотя и растят четверых детей: общую дочь Алану Мартину, а также рожденных суррогатными матерями Криштиану-младшего и двойняшек Еву и Матео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Аргентине умер отец Джорджины Родригес.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter