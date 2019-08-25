Женская сборная Украины на ЧЕ по волейболу уступила действующим вице-чемпионкам мира

Спорт

На площадках Польши, Турции, Венгрии и Словакии (Лодзь, Анкара, Будапешт, Братислава) продолжаются баталии чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, в финальной стадии которого впервые принимают участие 24 команды. Сборная Украины, как известно, сражается в группе В с соперницами из Польши, Бельгии, Италии, Словении и Португалии (в 1/8 финала пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы)

После поражения на старте от соперниц из Бельгии (0:3) «желто-синие», к сожалению, уступили и во втором матче. Подопечные Гария Егиазарова проиграли в трех сетах двукратным чемпионкам Европы (2007 и 2009 годов), чемпионкам мира-2002, действующим вице-чемпионкам мира итальянкам — 0:3 (16:25, 18:25, 10:25), продлив свою серию без побед в финальных турнирах европейских первенств до 18 встреч.



Другие поединки в группе В принесли такие результаты: Бельгия — Словения — 3:0, Италия — Португалия — 3:0, Польша — Словения — 3:0, Португалия — Польша — 0:3, Словения — Португалия — 3:0.

Положение команд: 1. Италия — 4 очка (2 матча); 2. Польша — 4 (2); 3. Бельгия — 4 (2); 4. Словения — 2 (3); 5. Украина — 0 (2); 6. Португалия — 0 (3).

Напомним, что сборная Украины проведет в 13-тысячной «Атлас Арене» в Лодзи еще три матча в группе — с Польшей (26 августа), Словенией (28 августа) и Португалией (29 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, дуэт украинских красавиц-волейболисток выиграл престижный турнир.

Фото cev. eu

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