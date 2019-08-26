«Агрегат»: Дима Билан поразил фанаток размерами мужского достоинства (фото)

Шоу-бизнес

Российский певец Виктор Белан (более известен под сценическим псевдонимом Дима Билан) опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой он предстает в нижнем белье.

На данный факт обратило внимание издание eg.ru.

«Готовлюсь к сегодняшнему непростому для меня дню, юбилейному вечеру Игоря Крутого! Что уж говорить, придётся не только быть почти раздетым, но и душа будет оголена до предела», — написал Виктор.

Тщательно изучающие посты певца поклонники в первую очередь заметили огромное мужское достоинство, которое просматривается под белыми трусами.

«Ни фига себе агрегат», — восхитилась одна из поклонниц. «Дима, вы сейчас все женское население приковали к себе. Дима, что творите с нами! А мы сегодня готовы испытать нереальные эмоции», — поддержала другая фанатка.

Остальные, однако, посчитали, что Билан что-то подложил себе в трусы.

«Дмитрий, носки надо на ноги одевать, а не в трусы запихивать», «В труселя зачем подложил носок?», «Такое ощущение, что он в трусы что-то наложил. Что, прикол какой-то?», «Микрофон достань из трусов», «Дима, расскажи-ка, сколько носков в трусы сунул», «А в трусы что засунул, баклажан?» — задаются вопросом пользователи Instagram.

На фотографию отреагировала даже телеведущая Ольга Бузова. «Я смотрела на небо. А вы?» — написала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года клип с пьяной свадьбой Димы Билана стал хитом интернета. Действие ролика, снятого в стиле ностальгического VHS-видео, разворачивается во время провинциальной свадьбы 1990-х. Роли молодоженов играют сам Билан и российская певица Polina. Участие в съемках приняли Лолита Милявская в роли сотрудницы ЗАГСа, Наташа Королева в роли Наташи Королевой, актриса и режиссер Юлия Ауг в роли матери жениха, шоумен и креативный продюсер клипа Александр Гудков в роли гопника и другие.

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