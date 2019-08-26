Происшествия

Здание в центре Киева обстреляли из гранатомета: выбиты стекла на трех этажах (фото, видео)

В Киеве ночью обстреляли из гранатомета административное здание. Нападению подвергся офис «Мостобуда» на улице Паньковской, 5. Стрелявшие попали из гранатомета в окно на четвертом этаже.

Неизвестные стрелки, скорее всего, находились через дорогу от здания. Там на дороге нашли отстрелянный тубус от РПГ. Использовалась распространенная модель РПГ, которую довольно часто задействуют при совершении преступлений в Киеве и области.

Как сообщает Информатор, полиция ищет двоих подозреваемых, скрывшихся на мопеде. В Киеве введен оперативный план «Сирена».



Звук выстрела был четким и громким. Жители близлежащих домов, позвонившие ночью в полицию, описывали случившееся как мощный взрыв. Правоохранители, прибыв на место ЧП, оцепили квартал и перекрыли движение в районе.

Изучив место ЧП, полиция констатировала, что люди не пострадали. Были выбиты оконные стекла на третьем, четвертом и пятом этажах. Часть помещений в здании сдается в аренду, поэтому кто был целью стрелявших, сейчас выясняется.

Напомним, в прошлый раз в Киеве РПГ использовался при обстреле здания «112 канала». Также в последние годы мощное оружие, наподобие РПГ, всплывает на «разборках» коммерческого характера. Так, в 2018 году неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение ресторана в центре Киева, а также в здание «Киевгорстроя».

Фото kiev.informator.ua

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