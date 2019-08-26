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Стало известно, кто из "ветеранов ВСУ" ездил в Москву на эфир росТВ, чтобы мириться с боевиками "ДНР"-"ЛНР"
Анонсированное российскими пропагандистами шоу о примирении в телеэфире бойцов ВСУ и боевиков «ДНР» и «ЛНР» действительно состоялось. Вот только люди, приехавшие на росТВ под видом украинских военных, оказались не совсем военными и не совсем украинскими.
Личности самозванцев — участников передачи «Окопная правда» на «Россия 24» — раскрыла команда «Военного навигатора Украины». В студии росТВ засветился харьковчанин Александр Мединский. Его знают как бывшего активиста дугинского «Евразийского союза молодежи», а также как видеоблогера и фигуранта базы «Миротворца». В российских медиа Мединского любят цитировать за регулярные заявления против ВСУ. При этом в последнем телеэфире харьковчанин утверждал, что якобы участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Подтверждений этому Мединский не привел — зрителям предлагают поверить на слово.
Кроме того, ветераном ВСУ в телеэфире назвался Алексей Грживач. Его действительно с определенной долей допущения можно отнести к участникам войны — он некоторое время был в районе АТО в качестве кашевара. После появления на российском шоу Грживач также попал в базу «Миротворца».
Третий участник передачи, представленный «ветераном ВСУ», на самом деле Виталий Плошкин — автор пропагандистского пророссийского сайта «Антифашист». В своих статьях Плошкин регулярно оскорбляет Украину, украинцев, и соответственно Вооруженные Силы государства.
Напомним, российские пропагандисты сейчас активно осваивают новый тренд: периодически «прощупывают почву» по поводу возможного примирения украинского и российского народов. Для этого аккуратно вбрасываются тезисы о том, что «войну развязали политики, а народам нечего делить», и прочие кремлевские нарративы. Частью такой пропагандистской спецоперации должен был стать телемост «Надо поговорить».
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