26 августа 2019

Никогда никому не завидую. Так уж сложилось. По жизни. Не принимаю этого чувства и не понимаю. И смысла никакого в нём не вижу. И пользы никакой. Чужому богатству — ума, таланта, природой данных умений и кропотливым трудом полученных исключительных навыков — радуюсь. Достижениями близких мне людей, обладающих тем, чем мне обладать не дано, — горжусь. Богатство материальное (в чём бы оно не выражалось), накопленное благодаря многолетним стараниям, знаниям, самоотдаче и прочим природным и приобретённым талантам, уважаю.

Завидовать людям, достигшим в жизни большего, чем ты, нерационально и губительно. Зависть, не способная побудить попытку добиться того же или даже большего, со временем способна только угнетать подсознательным упрёком в беспомощности и бесталанности завистника. Как это ужасно… Ведь добровольно поселить в своей душе чувство, со временем начинающее разъедать эту душу изнутри, сродни медленному и мучительному самоубийству.

И всё-таки едва ли не каждый день ловлю себя на мысли, что завидую. Завидую людям, которых не знаю, но которых, не зная, давно и глубоко уважаю. Наверное, многим из вас, друзья мои, приходилось видеть на улицах Киева маленькие деревянные домики, возле которых в определённое время собираются очереди бедных, но опрятно одетых людей. В этих домиках им ежедневно выдают бесплатные обеды. Зимой и летом, в дождь и снег. Они уже даже не пытаются скрыть своей бедности. И не только потому, что оправдывают себя древней истиной — бедность не порок. А больше потому, что бедность нынче стала в окружающей нас жизни столь привычной, что на это перестали обращать внимание. Слава Богу, не все.

Я представляю, насколько непросто организовать такую рутинную, не броскую, не показушную благотворительность. Каждый день развозить в десятки разных мест горячую и свежую еду для тысяч людей, нуждающихся в пропитании и не способных уже себя обеспечить самостоятельно. Это невероятно сложное и дорогостоящее дело. И я низко кланяюсь тем, кто смог это организовать.

Кланяюсь и… завидую. Каждый из нас в меру своих сил и возможностей делает то, что может сделать. Не только для ближних своих, перед которыми мы несем ответственность перед собой и перед Господом. Но и для тех, кого мы знаем мало или даже практически не знаем вовсе. И делаем это, ощущая скорее даже не долг, а душевную потребность. Делаем, потому что не делать уже не можем. И только страдаем от невозможности делать больше. И для большего круга нуждающихся. Это чувство — невозможности помочь всем, кому хотелось бы — так порой угнетает. Так угнетает…

А они смогли. И я им завидую. Едва ли не единственным, кому я позволил себе завидовать. Дай им Бог здоровья и всех жизненных благ. И им, и их родным и близким.

А сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.