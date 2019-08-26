24.97 / 25.23 27.58 / 28.01
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В огненном ДТП в Киеве погибла девушка – водитель внедорожника (фото)

9:03 26 августа 2019 36
ДТП проспект Победы в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Под утро 26 августа на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной в Киеве произошло огненное ДТП с летальным исходом.

По предварительным данным, BMW Х-3 с двумя пассажирами двигался по проспекту в сторону Шулявки. На перекрестке с Гарматной произошло касательное столкновение этого автомобиля с такси («Шевроле»), очевидно, поворачивавшим на Гарматную. После контакта BMW снес стойку дорожного знака, а затем врезался в мощную стенку подземного перехода. Машина вспыхнула, водителя и пассажиров небезразличные граждане успели вытащить из салона. Увы, водитель автомобиля, девушка 1991 года рождения, погибла. Пассажиры госпитализированы.

Как утверждают патрульные, водитель такси достаточно далеко отъехал от места столкновения, но затем вернулся. На таксомоторе есть незначительные повреждения бампера, утерян передний номерной знак.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидно, что кто-то из водителей нарушил правила проезда перекрестков. Пока неизвестно, работал ли установленный на перекрестке светофор.

Как сообщали «ФАКТЫ», этой же ночью крупная авария произошла на площади Марченко, а несколько ранее, вечером в воскресенье, 25 августа, — на проспекте Палладина. где столкнулись сразу четыре авто.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер