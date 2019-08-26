В огненном ДТП в Киеве погибла девушка – водитель внедорожника (фото)

Происшествия

Под утро 26 августа на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной в Киеве произошло огненное ДТП с летальным исходом.

По предварительным данным, BMW Х-3 с двумя пассажирами двигался по проспекту в сторону Шулявки. На перекрестке с Гарматной произошло касательное столкновение этого автомобиля с такси («Шевроле»), очевидно, поворачивавшим на Гарматную. После контакта BMW снес стойку дорожного знака, а затем врезался в мощную стенку подземного перехода. Машина вспыхнула, водителя и пассажиров небезразличные граждане успели вытащить из салона. Увы, водитель автомобиля, девушка 1991 года рождения, погибла. Пассажиры госпитализированы.

Как утверждают патрульные, водитель такси достаточно далеко отъехал от места столкновения, но затем вернулся. На таксомоторе есть незначительные повреждения бампера, утерян передний номерной знак.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидно, что кто-то из водителей нарушил правила проезда перекрестков. Пока неизвестно, работал ли установленный на перекрестке светофор.

Как сообщали «ФАКТЫ», этой же ночью крупная авария произошла на площади Марченко, а несколько ранее, вечером в воскресенье, 25 августа, — на проспекте Палладина. где столкнулись сразу четыре авто.

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