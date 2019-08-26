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Спорт

«Ножницами» с линии штрафной: в чемпионате Бразилии забит фантастический гол (видео)

10:05 26 августа 2019 142
Джорджиан де Арраскаэта
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Настоящим украшением поединка 16-го тура чемпионата Бразилии между «Сеарой» и «Фламенго» (0:3) стал гол-красавец 25-летнего уругвайского полузащитника гостей Джорджиана де Арраскаэты.

На седьмой компенсированной минуте встречи после передачи с правого фланга экс-футболиста «Баварии» Рафиньи футболист сборной Уругвая направился к линии штрафной площадки, откуда фантастическим ударом через себя отправил мяч в левый верхний угол ворот.

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Гол-красавец де Арраскаэты не только принес «Фламенго» победу с крупным счетом, но и помог команде экс-наставника «Бенфики» Жорже Жезуша возглавить турнирную таблицу бразильской серии А. Кстати, на счету уругвайского полузащитника семь мячей и шесть результативных передач в девяти матчах за «Фламенго» в чемпионате Бразилии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первенстве Португалии забит самый глупый автогол года.

Фото ФК «Фламенго»

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