Россия и «Хизбалла» организовали крупнейший наркотрафик на Ближнем Востоке — СМИ

Мир

В Ливане называют Россию организатором крупнейшего канала по контрабанде наркотиков на Ближнем Востоке. Журналисты-расследователи ливанского проекта Al Modon выяснили, что наркотики поступают из Ливана в сирийский порт Латакия, а оттуда перегружаются на суда, идущие в Россию. В этой цепочке активно задействована группировка «Хизбалла» и российские военные, офицеры военно-воздушных сил РФ с авиабазы «Хмеймим».

По информации расследователей Al Modon, поставка наркотиков по каналу (Ливан)—Латакия (Сирия)—Россия осуществляется последние пару лет, причем РФ вряд ли является конечным пунктом в этой цепочке. Скорее всего, часть товара направляется в европейские страны и государства Азии. Отмечается, что по непонятным причинам, летом 2019 года трафик заметно активизировался, отправок стало втрое больше.

Наблюдатели не исключают, что Россия причастна к появлению крупной партии наркотиков в Средиземноморье, которую в июле текущего года обнаружили и конфисковали греческие власти. Незаконный груз следовал тайно из порта Латакия, и, как полагают, основная партия должна была прибыть в Китай.

Напомним, в текущем году Украина также включилась в активные операции по борьбе с наркоторговцами. В портах были обнаружены и изъяты рекордные партии наркотических веществ.

Фото moika78.ru

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