Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера» (фото, видео)

Спорт

В четверг, 29 августа, в Монако (начало — в 19:00) состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, по итогам которой 32 клуба распределят на восемь групп (команды из одной национальной ассоциации разведут по разным квартетам). Узнает своих соперников и чемпион Украины донецкий «Шахтер». Кроме того, будут названы имена лауреатов прошлого сезона по версии УЕФА.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в «Гримальди Форум», за которой вы сможете следить в этой новости.

«Шахтер» — во второй «корзине»

После окончания отборочного турнира определились все 32 клуба групповой стадии Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки команды распределят на восемь квартетов. Единственный полпред Украины в турнире донецкий «Шахтер» попал во вторую «корзину» и по итогам жеребьевки получит по одному оппоненту из «корзин» 1,3 и 4. Поскольку УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы, то подопечные Луиша Каштру точно не сыграют в одной группе с «Зенитом» и «Локомотивом» (и, понятное дело, с командами из своей «корзины»).

«Корзина» 1

«Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Ювентус» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия)

«Зенит» (Россия)

«Корзина» 2

«Реал» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Наполи» (Италия)

«Шахтер» (Украина)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Бенфика» (Португалия)

«Корзина» 3

«Лион» (Франция)

«Байер» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Брюгге» (Бельгия)

«Валенсия» (Испания)

«Интер» (Италия)

«Динамо» (Хорватия)

«Корзина» 4

«Локомотив» (Россия)

«Генк» (Бельгия)

«Галатасарай» (Турция)

«Лейпциг» (Германия)

«Славия» (Чехия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Аталанта» (Италия)

«Лилль» (Франция)

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в выставочном центре «Гримальди Форум» в Монако

Календарь матчей

Точные даты проведения поединков групповой стадии Лиги чемпионов станут известны вскоре после жеребьевки, а пока утверждены базовые даты. Напомним, что «Шахтер» будет проводить все домашние матчи на стадионе «Металлист» в Харькове.

1-й тур

17 и 18 сентября

2-й тур

1 и 2 октября

3-й тур

22 и 23 октября

4-й тур

5 и 6 ноября

5-й тур

26 и 27 ноября

6-й тур

10 и 11 декабря

«Шахтер» впервые сыграет в Лиге чемпионов под руководством португальца Луиша Каштру

Призовые от УЕФА

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Награда лучшему футболисту сезона

Во время церемонии в Монако в девятый раз будет вручена награда УЕФА лучшему футболисту сезона, которая достанется одному из трех претендентов — аргентинцу Лионелю Месси («Барселона»), португальцу Криштиану Роналду («Ювентус») или голландцу Вирджилу ван Дейку, перешедшему летом из «Аякса» в «Ювентус».

В прежние годы приз УЕФА трижды выигрывал Криштиану Роналду (в 2014-м, 2016-м и 2017-м), дважды — Лионель Месси (в 2011-м и 2015-м)

и по разу — испанец Андрес Иниеста (в 2012-м), хорват Лука Модрич (в 2018-м) и француз Франк Рибери (в 2013-м).

Также в Монако назовут лучшую футболистку сезона, а еще — лучшего голкипера, защитника, полузащитника и нападающего Лиги чемпионов-2018/2019.

Так выглядит награда лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

Финал Лиги чемпионов — в Стамбуле

В 2020 году решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА пройдет на 75-тысячном Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся легендарный финал 2005 года, в котором «Милан» с Андреем Шевченко в составе выигрывал у «Ливерпуля» со счетом 3:0, но пропустил три гола во втором тайме и проиграл по пенальти.

Домашняя арена сборной Турции (кстати, самый крупный стадион страны) была открыта в 2002 году и названа в честь основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Здесь проходили крупные соревнования по легкой атлетике и концерт группы U2. В разные годы на «Ататюрке», возведение которого обошлось в 140 млн долларов, свои домашние матчи поводили три стамбульских клуба — «Галатасарай» (в сезоне-2003/2004), «Истанбул Башакшехир» (в 2007—2014 годах) и «Бешикташ» (в 2013—2016-м).

Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле вмещает 75 тысяч болельщиков

Главный трофей Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73.5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов). На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне 1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). По собственному оригинальному кубку имеют «Реал», «Аякс», «Бавария», «Милан» и «Ливерпуль».

Главный трофей Лиги чемпионов весит 7,5 кг

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали видео 10 мячей, претендующих на лучший гол года по версии ФИФА.

Фото uefa.com, Getty Images



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