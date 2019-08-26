Петр Порошенко: "Моя формула независимости Украины — армия, язык и вера"

Политика

Позитивные изменения, которые случились с Украиной в 2014—2019 году, придется защищать. Государство-агрессор не отказалось от идеи заставить Украину отменить реформы и нивелировать все завоевания последних пяти лет. Об этом заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу «Украина».

«Меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня формулой являются армия, язык и вера», — напомнил Порошенко. По его словам, именно на эти институты и направлены атаки агрессора.

«Ведутся атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, фактически идет атака, приуменьшается роль украинского воина и украинской армии», — отметил пятый президент Украины.

Также, по словам Порошенко, не избежали нападок Церковь и украинский язык. «Были попытки отменить регистрацию Православной церкви Украины. Также идет атака на язык. Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык. Эти действия будут иметь разрушительные последствия для государства. И мы точно этого не должны допустить», — добавил Порошенко.

Напомним, ранее новая властная команда предложила пересмотреть статус русского языка в Украине. Кроме того, в Украине прекращено финансирование новых разработок для армии.

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