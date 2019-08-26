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Любовь с первого взгляда: девушка вышла замуж за шамана старше ее на 56 лет (фото, видео)
Широкую огласку в западной прессе получила необычная история любви двух жителей Индонезии. 27-летняя девушка по имени Нураэни вышла замуж за 83-летнего шамана Судирго из провинции Центральная Ява. Познакомились они около месяца назад — в июле этого года. Нураэни прибыла к шаману и целителю вместе со своими родителя, искавшими у него совета в связи с депрессией дочери. И Нураэни, мигом излечившуюся от депрессии, поразила любовь с первого взгляда.
Индонезийка начала искать повод, чтобы лишний раз навестить Судирго, приглашала его в гости. А потом, как пишет Mothership, сама сделала ему предложение руки и сердца. И тот его принял, хотя признался, что изначально не рассчитывал на романтические отношения из-за 56-летней разницы в возрасте.
Свадьбу сыграли в традиционном национальном стиле. Для того, чтобы пожениться, жениху-дедушке и невесте-девушке требовалось благословение их семей. Родственники девушки согласились на этот брак на удивление легко, чего она даже не ожидала. А вот родные Судирго, у которого есть уже восемь внуков, не сразу решились одобрить этот союз. Дети шамана (старшей из которых 51 год) хотели знать, почему молодая женщина не выбрала себе в мужья кого-то более подходящего по возрасту. Однако та сумела их убедить в искренности своих чувств, что Судирго — единственный, предназначенный самой судьбой суженный и что ее не интересуют его слава и деньги.
Для Нураэни это первый брак. Для Судирго — четвертый.
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