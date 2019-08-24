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- 09:09 28-летнюю племянницу принцессы Дианы засекли целующейся с 60-летним бойфрендом
28-летнюю племянницу принцессы Дианы засекли целующейся с 60-летним бойфрендом (фото)
28-летнюю племянницу принцессы Дианы леди Китти Спенсер, которая ранее подтвердила свой роман с 60-летним миллионером Майклом Люьисом, засекли целующейся с ним прямо на улице французского курорта Сен-Тропе.
Как пишет издание Daily Mail, Китти и ее бойфренд — «счастливая пара», несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте. Друзья дочери графа Чарльза Спенсера (который на пять лет моложе своего потенциального зятя) считают, что пара объявит о помолвке в ближайшее время.
Состояние Льюиса, отца троих взрослых детей и владельца сети британских магазинов одежды Whistles, оценивается в сумму без малого сто миллионов долларов.
Китти Спенсер нравятся мужчины постарше. Ее предыдущий бойфренд, итальянский магнат в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро, был старше нее на 20 лет.
Ранее стало известно, что граф Спенсер, дядя принцев Уильяма и Гарри, заявил, что намерен завещать родовое поместье своему старшему сыну Луи, хотя на него законно могла претендовать леди Китти, которая является первенцем Чарльза.
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