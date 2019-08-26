- 13:21 Близнецам выпадет счастливый шанс, а Раков ждет успех на работе: гороскоп на неделю
- 13:19 Смертельная погоня: на популярном курорте в Карпатах два человека погибли в ДТП, пытаясь догнать хулигана
- 13:15 Сеть возмутил сторонник "русского мира", напавший на активистов в центре Киева
- 12:50 Любовь с первого взгляда: девушка вышла замуж за шамана старше ее на 56 лет
- 12:49 "Хочу — в Сан-Тропе, хочу — в Пески": Богдан резко ответил критикам его отдыха во Франции
- 12:38 Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса
- 12:32 Петр Порошенко: "Моя формула независимости Украины — армия, язык и вера"
- 12:25 Будут "резать": у Зеленского подтвердили намерение сократить число нардепов до 300
- 12:03 На кастингах «Топ-модели по-украински» девушки обещают похудеть и даже подрасти, — Алла Костромичева
- 12:02 Лето уходить не хочет: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:58 Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака
- 11:52 Трусы Maruv и признание партнерши Зеленского: самые яркие моменты первого эфира «Танців з зірками»
Сеть возмутил сторонник "русского мира", напавший на активистов в центре Киева (видео)
В центре Киева сторонник «русского мира» напал на группу людей, стоявших с плакатом против России. Группа поддержки пророссийски настроенного гражданина пыталась при этом доказывать, как важно быть вне политики.
Инцидент случился 24 августа во время празднований Дня Независимости Украины. Конфликт разгорелся возле Арки Дружбы народов в центре Киева, где собрались участники спортивного фестиваля «Спорт для всех».
Одному из спортсменов очень не понравилась группа людей, стоявшая с плакатом «Смерть России». Он попытался вырвать плакат, а когда это не получилось, начал ломать деревянные планки и рвать основу плаката. Свои действия гражданин сопровождал грубой бранью.
Видео содержит нецензурную лексику
В соцсетях обратили внимание, что присутствовавшие рядом мужчины в форме ВСУ никак не реагировали на выходку. И это настораживает не меньше, чем сторонники идей «русского мира» в Киеве.
Комментаторы опасаются, что если оставлять подобные выходки без внимания, то не за горами открытое ущемление ветеранов АТО и ООС, оскорбления в адрес участников боевых действий.
Напомним, во время празднования Дня Независимости в Киеве нарушителей спокойствия практически не задерживали. По итогам дня полиция отчиталась о трех гражданах, привлеченных к ответственности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».