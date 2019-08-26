Происшествия

Сеть возмутил сторонник "русского мира", напавший на активистов в центре Киева (видео)

В центре Киева сторонник «русского мира» напал на группу людей, стоявших с плакатом против России. Группа поддержки пророссийски настроенного гражданина пыталась при этом доказывать, как важно быть вне политики.

Инцидент случился 24 августа во время празднований Дня Независимости Украины. Конфликт разгорелся возле Арки Дружбы народов в центре Киева, где собрались участники спортивного фестиваля «Спорт для всех».

Одному из спортсменов очень не понравилась группа людей, стоявшая с плакатом «Смерть России». Он попытался вырвать плакат, а когда это не получилось, начал ломать деревянные планки и рвать основу плаката. Свои действия гражданин сопровождал грубой бранью.

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В соцсетях обратили внимание, что присутствовавшие рядом мужчины в форме ВСУ никак не реагировали на выходку. И это настораживает не меньше, чем сторонники идей «русского мира» в Киеве.

Комментаторы опасаются, что если оставлять подобные выходки без внимания, то не за горами открытое ущемление ветеранов АТО и ООС, оскорбления в адрес участников боевых действий.

Напомним, во время празднования Дня Независимости в Киеве нарушителей спокойствия практически не задерживали. По итогам дня полиция отчиталась о трех гражданах, привлеченных к ответственности.

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