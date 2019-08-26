Происшествия

Об автокатастрофе в Раздельнянском районе Одесской области, унесшей жизни двух человек, «ФАКТЫ» коротко сообщали сразу после случившегося. 2 августа на трассе Одесса — Киев Mercedes вылетел на встречную полосу и на обочину, где насмерть сбил продавца овощей и женщину, которая вышла из другой машины. Автомобиль разнес в щепки овощной лоток, а потом еще около 300 метров пролетел по полю. Очевидцы говорили, что скорость авто была не меньше 200 километров в час.

Когда сразу после трагедии «ФАКТЫ» коротко рассказывали о случившемся, было известно, что за рулем Mercedes находился 71-летний мужчина, которого госпитализировали с травмами. Позже выяснилось, кто именно. Оказалось, это был бывший руководитель Донецкой и Одесской железной дороги, который в 2010—2014 годах был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов. Сейчас этот человек, по мнению родственников погибшей женщины, пытается избежать уголовной ответственности. Родные погибшей просили суд его арестовать, но мужчину отпустили под ночной домашний арест.

Под колесами Mercedes погибли заробитчанин из Азербайджана (он продавал овощи и фрукты) и Юлия Гурина, мать двоих детей, медсестра Винницкого военного госпиталя. Юлию сбил автомобиль на глазах у ее мужа Михаила. В тот день супруги вместе с двумя маленькими детьми возвращались из Одессы, где были на отдыхе. Проезжая по трассе, остановились у придорожного лотка, чтобы купить виноград. Юлия только вышла из машины — и буквально в следующую секунду ее сбил Mercedes.

- Никогда не забуду этот ужас — как я ходил по полю и собирал свою жену по кусочкам, — сказал «ФАКТАМ» Михаил Гурин. — Как только она вышла из машины, я услышал громкий хлопок. В следующую секунду уже не было ни ее, ни той торговой точки, к которой она подошла. В поле стоял черный Mercedes с разбитым бампером. Я побежал туда и нашел там Юлю. На ней не было живого места…

Водитель иномарки из машины не выходил. Сейчас его адвокат говорит, что он вроде как был без сознания. Тем не менее, он вызвал на место аварии своего помощника. Этот человек приехал и подошел ко мне. Спрашивал, что мне нужно, чем помочь. Я был не в состоянии с ним разговаривать. Потом он пошел к родственникам продавца, который тоже погиб. Этот мужчина приехал в Украину на заработки, у него остались четверо детей. С его родственниками помощник водителя, видимо, договорился. Потому что когда в суде виновнику аварии избирали меру пресечения, родные погибшего мужчины заявили, что водителя не нужно брать под стражу. Я узнал об этом постфактум. О судебном заседании, где водителю избирали меру пресечения, мне никто не сообщил. Я в тот момент занимался похоронами жены…

Недавно мне передавали, что-то ли дочь, то ли невестка виновника аварии хотели со мной связаться. Но я не хочу ни с кем разговаривать. Свидетели аварии рассказали, что Mercedes летел на скорости не меньше 200 километров в час и, вылетев на встречную полосу, уже не смог затормозить. С места аварии водителя госпитализировали. Говорят, он получил какие-то травмы.

Фото с места аварии. Разбитый Mercedes подозреваемого

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Юлию Гурину похоронили в родном селе Сутиски Винницкой области. На похоронах женщины было много ее друзей и коллег из военного госпиталя. По словам Михаила, его жена работала в госпитале в период с 2014 по 2017 год и спасла много военнослужащих, получивших ранения на востоке.

- Военные говорили, что Юля была для них как ангел-хранитель. Добрая, заботливая, отзывчивая, — говорит Михаил. - В 2018 году Юля ушла в декретный отпуск. Нашей младшей дочке сейчас всего 10 месяцев. Юля еще кормила ее грудью. Я все время рядом с ней, дочка не засыпает одна. А нашему сыну в октябре будет семь. Он взрослый мальчик. На месте аварии я запретил детям выходить из машины. Но сыну в тот же день сказал, что мамы больше нет… Ничто не предвещало беды. В Одессе мы отпраздновали мое 35-летие. Возвращались довольные и счастливые. Это случилось в один миг. Кстати, жена боялась машин. Когда-то она уже попала в аварию, после которой долго лечилась. С тех пор каждый раз, когда мы ехали в автомобиле, ей было не по себе.

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Бывшему депутату и чиновнику предъявили подозрение по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек». Ему грозит до 10 лишения свободы. Правда, Михаил Гурин опасается, что бывший высокопоставленный чиновник попытается избежать ответственности.

- Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но для виновника автокатастрофы почему-то избрали всего лишь ночной домашний арест, — говорит Михаил. — На судебное заседание его привезли на каталке. Его адвокат говорил о слабом здоровье подзащитного: дескать, у него и гипертония, и сахарный диабет, и еще ряд хронических заболеваний. Но почему-то же тогда он, такой больной, ездил за рулем на сумасшедшей скорости? Как и чем это можно оправдать? Сейчас мы ждем апелляционного суда, где будет повторно рассматриваться вопрос меры пресечения.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области «ФАКТАМ» это подтвердили.

- Судебное заседание должно состояться 27 августа, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Мы оспариваем решение суда первой инстанции о применении к подозреваемому ночного домашнего ареста. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе с участием кортежа олигарха Петра Дыминского 18 августа 2017 года. Тогда на трассе Львов-Краковец во Львовской области Mercedes Дыминского врезался в Opel, за рулем которого была 31-летняя Наталия Трила. Наталия погибла на месте. Охранник Дыминского взял вину на себя, но очевидцы говорили, что видели за рулем самого олигарха. Расследование дела тянулось два года, но так ничем и не закончилось. Дыминского, который вскоре покинул территорию Украины, хотели арестовать, но позже суд отменил это постановление. А в августе 2019 года адвокат Дыминского просил полицию закрыть производство против Дыминского «из-за отсутствия доказательств». Ранее мама погибшей Наталии Трилы рассказывала «ФАКТАМ» об угрозах в адрес их семьи.

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