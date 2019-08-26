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Цена вопроса — 32 миллиарда долларов: Индонезия решилась на перенос столицы
Индонезия решилась перенести столицу страны из Джакарты на остров Борнео. Новый город построят с нуля. Ожидается, что масштабный переезд начнется после 2020 года, растянется на четыре-пять лет и обойдется в 32 млрд долларов.
Нынешняя столица государства — Джакарта — признана неподходящим местом для административных учреждений и центров управления. В городе уже проживают более 30 млн человек, то есть плотность населения стала критической — на квадратном километре теснятся 15 тыс. жителей. Каждый год автопарк города пополняется на 10 тыс. автомобилей, и мегаполис страдает от постоянных заторов и смога. Городу не хватает питьевой воды. Более того, Джакарта постепенно уходит в море — часть территории города расположена в низинах и с каждым годом все сильнее опускается.
Новая столица разместится в восточной части острова Борнео за 1400 км от Джакарты. Пока что Борнео — это оазис дикой природы, ареал обитания орангутангов, тропические леса и большие залежи угля. Большое преимущество Борнео в том, что на этом острове намного ниже сейсмическая опасность и вероятность стихийных бедствий.
Планируется, что в новую столицу переселятся около полутора миллионов человек. Чтобы город был функциональным, понадобится территория не менее 30−40 тысяч гектаров.
Напомним, после смены власти в Украине также заговорили о переносе столицы. Астролог предложил город, который сможет справиться со столичными функциями лучше Киева.
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