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Происшествия

Обстрел из гранатомета в центре Киева: стало известно, чей офис атаковали неизвестные

16:21 26 августа 2019 275
Владимир Продивус
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно, чей офис был обстрелян из гранатомета в Киеве минувшей ночью. Это оказался президент Национальной федерации бокса Украины Владимир Продивус. Об инциденте он сам сообщил в соцсети, назвав случившееся шантажом.

По словам бизнесмена, «под удар» попал его офис на улице Паньковской, 5 в Шевченковском районе Киева.

«Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е», — написал пострадавший.

При этом он выразил «пожелание» заказчику «маскарада» не прибегать к подобным методам «о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды».

Владимир Продивус является также бывшим народным депутатом.

Напомним, ночной обстрел офисного здания на улице Паньковской в полиции квалифицировали как теракт. Люди не пострадали.

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