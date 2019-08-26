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Обстрел из гранатомета в центре Киева: стало известно, чей офис атаковали неизвестные
Стало известно, чей офис был обстрелян из гранатомета в Киеве минувшей ночью. Это оказался президент Национальной федерации бокса Украины Владимир Продивус. Об инциденте он сам сообщил в соцсети, назвав случившееся шантажом.
По словам бизнесмена, «под удар» попал его офис на улице Паньковской, 5 в Шевченковском районе Киева.
«Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е», — написал пострадавший.
При этом он выразил «пожелание» заказчику «маскарада» не прибегать к подобным методам «о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды».
Владимир Продивус является также бывшим народным депутатом.
Напомним, ночной обстрел офисного здания на улице Паньковской в полиции квалифицировали как теракт. Люди не пострадали.
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