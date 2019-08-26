Гранатометный обстрел здания в центре Киева расследуют как теракт (фото)

Происшествия

В Киеве ночной обстрел офисного здания на улице Паньковской квалифицировали как теракт. Неизвестные террористы выстрелили из гранатомета в окно на четвертом этаже. Были повреждены стекла, фасад здания и офисные помещения. Люди не пострадали, поскольку стрельба по офису велась в ночное время.

Отстрелянный тубус от гранатомета был обнаружен через дорогу от здания. Остатки боеприпаса отправлены на экспертизу, чтобы установить, откуда прибыло оружие.

Как сообщает полиция Киева, в столице введен оперативный план для задержания злоумышленников. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения — на видео мог попасть момент выстрела, а также предполагаемые злоумышленники.

Напомним, случаи стрельбы из гранатометов в украинских городах в последнее время участились. По данным полиции, часть оружия поступает в мирные города из зоны боевых действий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter