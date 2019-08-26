Украина

«Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших. Но по пять рублей… Правда, большие… Но по пять рублей… Но очень большие… Хотя и по пять… Но очень большие… Правда, и по пять рублей… Но зато большие…», — эти строки из миниатюры, написанной когда-то Михаилом Жванецким для своего друга Романа Карцева, стали своеобразной визитной карточкой как для самого писателя-сатирика, так и для неповторимого исполнителя разговорного жанра, ушедшего от нас 2 октября прошлого года. После переезда в Москву юморист даже нашел магазин с раками, директором которого был одессит.

Про раков Карцев рассказывал в своем знаменитом юмористическом моноспектакле, с которым объездил весь Советский Союз. «Вчера раки были большие, но по пять рублей. А сегодня маленькие, зато по три…», — описывал он тонкости торговли.

Сегодня «раков» выходцы из «постсоветского пространства» цитируют во всем мире. Очевидно, Мастера классно «сварили» их несколько десятилетий назад!

А знаменитый сатирик тем временем находит новые способы удивить поклонников. Сегодня, 26 августа, во дворике одного из одесских ресторанов мэтр… варил раков по своему рецепту. Затем предложил необычное блюдо собственного приготовления многочисленным поклонникам, собравшимся за столиками. Восторгу последних, казалось, не было предела: настоящие раки — от самого автора «Раков»!

О стоимости порции данного лакомства остается догадываться, зато все желающие могли получить рецепт и сделать селфи с юмористом.

— Согласно рецепту Жванецкого варить раков нужно ровно десять минут, — поделился секретом известный ресторатор Савва Либкин. — Чеснок не чистить, только разрезать целую головку пополам и бросить с другими овощами в котел. И, конечно, посолить воду. Основательно посолить. Так, чтобы вода показалась пересоленной. А еще раков можно отправить в качестве взятки в другой город. И тогда чей-то сын поступит в институт. Раковая коррупция… Но эту историю лучше слушать из уст Михал Михалыча…

Напомним, в марте Михаил Жванецкий отметил 85-летний юбилей. А в апреле с юмористом случилась неприятность — он сломал руку и вынужден был отменить все концерты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter