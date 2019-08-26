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В Ужгороде объявили вознаграждение за поимку горе-грабителей: неудачники попали на видео
В Ужгороде двое неизвестных в ночь с 23 на 24 августа пытались ограбить терминал на smart-остановке «Ужнет». Совершить грабеж у них не получилось, однако они серьезно повредили элементы фасада. Напомним, в Киеве в ночь на 29 июля из супермаркета вынесли терминал iBox с деньгами, причем штатный охранник магазина грабителям не помешал.
Теперь пострадавшие бизнесмены пытаются установить их личности по видео с камеры наблюдения на остановке.
Всем, кто поможет в опознании, в телекоммуникационной компании гарантировали вознаграждение в размере 10 тысяч гривен (на данный момент эта сумма выросла уже до 15 тысяч).
Напомним, в Запорожье 22 августа неизвестные взорвали несколько банкоматов.
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