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Вместо 200 тысяч гривен — 8 лет тюрьмы: в Херсонской области вынесли приговор горе-матери, пытавшейся продать ребенка
Херсонский городской суд вынес приговор горе-матери, которая продала собственного ребенка. «Акт купли-продажи» состоялся в июле прошлого года. Тогда сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми полиции Херсонской области задержали 26-летнюю жительницу одного из сел Скадовского района в момент, когда она продала своего 3-месячного сына и получила за него более 200 тысяч гривен.
Момент задержания
Как оказалось, эта женщина из разряда «ведущих антисоциальный образ жизни», проводя время в Херсоне в компании малознакомых людей предложила продать им своего младенца, а на вырученные деньги собиралась купить себе дом. При этом утверждала, что для нее это небольшая потеря, и в будущем она сможет родить ребенка еще.
После состоявшихся переговоров горе-мать привезла ребенка в Херсон и отдала покупательнице с документами и распиской, что в будущем претендовать на сына не будет.
Однако все эти действия отслеживали полицейские и в момент передачи малыша его мать задержали. По уточненным данным денег «мамочка» получила 202 тысячи. А «покупателем» оказался человек, сообщивший полиции о готовящейся сделке.
Ребенка отправили в дом малютки, а против его родительницы открыли уголовное производство по 149 статье УК Украины (торговля людьми). Ей грозило до 15 лет лишения свободы. Однако в итоге 22 августа суд приговорил эту гражданку к 8 годам тюрьмы.
Напомним, «ФАКТЫ» писали также о жутком случае в Хмельницком, где женщина продавала в сексуальное рабство 16-летнюю дочь.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!