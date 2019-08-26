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Зеленский, Путин, Макрон и Меркель назначили встречу: названы дата и место
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» в сентябре. По его словам, она пройдет на уровне глав государств.
«Встреча в нормандском формате на уровне президентов пройдёт в сентябре», — цитирует президента Франции российский Telegram-ресурс «Раньше всех».
По словам Макрона, во время саммита G7 он провел переговоры с Зеленским, который подтвердил свою готовность прибыть на встречу.
«Мы считаем, что сложились условия для проведения полезного саммита на уровне глав государств и правительств», — сказал лидер Франции.
Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся провести саммит лидеров государств «нормандской четверки» как можно скорее. По ее словам, местом встречи должен стать Париж.
«При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса», — сказала канцлер Германии.
В свою очередь президент США Дональд Трамп на саммите заявил, что «обязательно» пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит «Семерки», который состоится в США. При этом он подчеркнул, что политические последствия возвращения России в G7 «его не волнуют».
Напомним, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину расширенный формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Тем не менее в Государственном департаменте США заявили, что какой-либо новый формат урегулирования требует договоренности всех сторон.
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