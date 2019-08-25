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Меркель рассказала, когда Зеленский может встретиться с Путиным в рамках «нормандского формата»
Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже. Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита «Большой семерки» канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Sueddeutsche.
«Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже», — сказала она.
Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.
Напомним, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Позже в Кремле заявили, что видят начало и развитие диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Так, Путин заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм». Однако он добавил, что переговоры по решению конфликта на Донбассе возможны лишь в нормандском формате, и им должна предшествовать большая «домашняя работа».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственном департаменте США положительно оценили предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, однако заявили, что какой-либо новый формат урегулирования требует договоренности всех сторон.
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