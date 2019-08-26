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Бразильцы обеспечили «Львову» победу на «Днепр-Арене»: видеообзор матча
В понедельник, 26 августа, в Днепре был сыгран последний поединок в рамках 5-го тура украинской премьер-лиги (УПЛ).
Чемпионат Украины. 5-й тур
«Днепр-1» — «Львов» — 2:3 (Полевой, 56, Кулиш, 67 — Ренан, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88, с пенальти). На 87-й минуте удален Гуйе («Днепр-1»). Молодежные составы — 0:0.
Соперники, противостоявшие друг другу на «Днепр-Арене», ранее встречались в очной дуэли всего один раз, когда «Львов» в ноябре 2017-го в матче ¼ финала Кубка Украины уступил «Днепру-1» в родных стенах (1:2).
На сей раз подопечные Дмитрия Михайленко три своих классных шанса в первом тайме не использовали (на два удара Кулиша здорово среагировал голкипер гостей Сарнавский, а удар Булецы пришелся в перекладину). А вот львовяне с пятью бразильцами в «основе» выжали в атаке максимум. После грубой ошибки выбежавшего за пределы штрафной площадки голкипера «Днепра-1» Клищука бразильский новичок «Львова» Ренан метров с 25 «парашютом» отправил мяч в пустые ворота хозяев поля — 0:1.
В перерыве тренерский штаб «Днепра-1» провел две замены, но отличился снова бразильский легионер «Львова» — на сей раз Пернамбуко.
К чести новичков премьер-лиги, усилиями Полевого и Кулиша (он забивал, похоже, из офсайда) они быстро отыграли два мяча. Но все же «Львов» свое взял. На 87-й минуте опытнейший защитник Папа Гуйе сбил в своей штрафной соперника, заработав удаление с поля и пенальти. Бразилец Шина с «точки» был точен. 3:2 в пользу команды Блавацкого, пока побеждающей только в гостях.
Подопечные Михайленко не могут выиграть в УПЛ уже в четырех встречах подряд.
0:1 Ренан (34-я мин.)
0:2 Пернамбуко (51-я мин.)
1:2 Полевой (56-я мин.)
2:2 Кулиш (67-я мин.)
2:3 Шина (88-я мин.)
Положение команд:
1. «Шахтер» — 15 (5);
2. «Десна» — 10 (5);
3. «Заря» — 10 (5);
4. «Динамо» — 7 (4);
5. «Ворскла» — 7 (5);
6. «Колос» — 7 (5);
7. «Львов» — 6 (5);
8. «Александрия» — 6 (5);
9. «Днепр-1» — 5 (5);
10. «Мариуполь» — 4 (4);
11. «Карпаты» — 4 (5);
12. «Олимпик» — 1 (5).
В 6-м туре чемпионата Украины сыграют: «Десна» — «Карпаты» (30 августа), «Днепр-1» — «Колос», «Ворскла» — «Александрия», «Львов» — «Мариуполь» (31 августа), «Олимпик» — «Шахтер», «Заря» — «Динамо» (1 сентября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в день 150-летия Донецка забил пять мячей в ворота «Мариуполя».
Фото ПФК «Львов»
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