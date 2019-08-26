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Путин перехитрил Обаму: Трамп снова бросил камень в предшественника из-за "украинского вопроса"
Президент США Дональд Трамп снова выразил публичное недовольство своим предшественником Бараком Обамой, который якобы мог остановить аннексию Крыма Россией, однако умышленно не сделал этого. Напомним, ранее Трамп выражал сомнение в том, что Обама имел право баллотироваться в президенты США.
Оценивая действия Обамы, Трамп решил, что Путин банально перехитрил его.
«Обаму перехитрили. Они забрали Крым во время его правления. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо… Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован во время его правления», — заявил Трамп в ходе саммита «Большой семерки» во Франции 27 августа.
Он также рассказал, что сделал бы, если бы такое произошло во время его правления.
«Я бы сказал: «Простите, ребята, я сделал ошибку», — цитирует Трампа DW.
Напомним, на саммите Трамп также анонсировал намерение пригласить Владимира Путина на следующий саммит, который состоится в США.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.