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Женская сборная Украины по волейболу в борьбе уступила двукратным чемпионкам Европы
Сборная Украины по волейболу проиграла и в третьем матче в рамках финального турнира чемпионата Европы, проходящего в четырех странах — Польше, Венгрии, Турции и Словакии.
Подопечные Гария Егиазарова следом за поражениями от Бельгии и Италии, в котором «желто-синим» не удалось взять ни единого сета, наши соотечественницы встречались с хозяйками турнира — двукратными чемпионками Европы сборной Польши.
В первой партии наши девушки смогли навязать борьбу именитым соперницам и шокировать зрителей, собравшихся на 13-тысячной «Атлас Арене» в Лодзи, выиграв ее. Видимо, испугавшись собственной прыти, украинки фактически вчистую уступили во второй. Третий и четвертый сеты прошли в конкурентной борьбе, но, к сожалению, завершились в пользу полячек — итоговый счет 3:1 в их пользу (20:25, 25:11, 25:22, 25:15).
В другом поединке группы В, который прошел 26 августа, сборная Италии обыграла Бельгию — 3:0.
Положение команд: 1. Италия — 9 очков (3 матча); 2. Польша — 9 (3); 3. Бельгия — 6 (3); 4. Словения — 3 (3); 5. Украина — 0 (3); 6. Португалия — 0 (3).
Напомним, на стадии группового турнира сборная Украины проведет еще два матча, против Словении (28 августа) и Португалии (29 августа), по результатам которых решится судьба путевки в плей-офф.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины уступила на женском ЧЕ по волейболу действующим вице-чемпионкам мира итальянкам.
Фото cev. eu
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