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Почти как в Бразилии: в Скадовске обезьяна на пляже сорвала с девушки купальник

На азовском курорте Скадовске произошел довольно курьезный случай: некий мужчина водил по пляжу на поводке крупную обезьяну павиана. Об этом пишет Херсон Daily.

Уставшему животному по непонятно какой причине приглянулась девушка, задремавшая под солнцем, и обезьяна рванула с ее груди купальник.

Открыв глаза и увидев нависшую над собой морду с клыками, девушка истошно завизжала, переполошив весь пляж.

Купальник хозяин обезьяны девушке вернул, и долго перед ней извинялся, отбиваясь от обвинений в том, что он специально научил животные гадким трюкам.

Автор новости отмечает, что нападений экзотических животных довольно нередки на черноморских курортах Херсонщины.

Так, в поселке Железный Порт 43-летняя отдыхающая у ночного клуба повстречала обезьяну, с которой днем за плату фотографируют детишек. Женщина загорелась желанием погладить животное, однако за день люди и без того так достали обезьянку, что та набросилась на «приставалу», и цапнула ее зубами за палец на правой кисти.

Причем рана оказалась достаточно глубокой — для ее обработки даже вызвали бригаду «скорой помощи».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известному телеведущему Дмитрию Комарову в Бразилии пришлось пробовать блюда из обезьян, крокодилов, анаконды и ленивцев. Обезьяна, по его словам, по вкусу похожа на дичь. Ее готовят на открытом огне, нанизав на вертел. При этом зрелище это, считает Дима, довольно неприятное.

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