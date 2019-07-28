MOZGI Потапа взорвали Скадовск (фото, видео)

Шоу-бизнес

Курортный Скадовск второй день живет фестивалем «Черноморские Игры». За утренним кофе в ресторанах, на пляжах и центральных улицах только и разговоров о вчерашнем концерте. Отдыхающие спорят, кто из юных конкурсантов был лучшим, и кто претендует на победу, а также делятся впечатлениями о ярком шоу и взрывном выступлении Потапа с группой MOZGI.

В результате второго конкурсного дня XVII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры» выбрали обладателей первых мест в разных возрастных категориях, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса.

Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри: народный артист Украины Александр Пономарев, преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный директор канала М1 Натела Чхартишвили-Зацаринная, продюсер Алена Мозговая, генеральный директор Хіт FМ Виталий Дроздов, продюсер канала М2 Роман Муха, продюсер и композитор Вадим Лисица, музыкант и радиоведущий Сергей Кузин, а также звездный эксперт Светлана Тарабарова. К слову, в первый конкурсный день выступления оценивал Тарас Тополя. Он стал хедлайнером первого дня фестиваля и поделился своими секретами успеха. Артист считает, что главное в террариуме шоу-бизнеса оставаться людьми.



Один из судей конкурса, Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. - Авт.) считает, чтобы стать настоящей звездой, нужно быть не просто талантливым, но настойчивым и трудолюбивым.

«Нужно быть самим собой — людям важна настоящая эмоция. И тогда, когда они ее получают, верят артисту и восхищаются им», — сказал Валентин Коваль.

Ведущими финала стали «Холостяк» Никита Добрынин и певица Оля Цыбульская в роскошном белоснежном наряде. Вечером они работают на сцене, а днем нежатся под летним солнцем на местных пляжах.

«Скадовск — это пляж, море и солнце. Именно в таких условиях должен проходить главный детский фестиваль страны. Как для ребенка, так и для взрослого артиста, „Черноморские Игры“ — это не просто работа или очередной конкурс. Это соединение любимого дела с незабываемыми впечатлениями и эмоциями», — сказал Никита Добрынин.

Традиционно юных артистов поддерживали звезды шоу-бизнеса, показавшие свои яркие выступления на огромной сцене, установленной на берегу Черного моря.

Певица Светлана Тарабарова приехала в Скадовск сразу же после своего дня рождения. Во время репетиции артистке преподнесли огромный букет. На вечернем концерте молодую маму поздравила многотысячная армия поклонников громкими аплодисментами и криками «Поздравляем!». Расчувствовавшись, Светлана едва сдерживала эмоции и не уставала благодарить публику.

Виталий Козловский прибыл в Скадовск после путешествия в Монако. На сцену певец, не упускающий возможности продемонстрировать свой спортивный торс, вышел в сдержанном костюме и признался, что очень соскучился по большой фестивальной публике.

«Скадовск, конечно, не Монако, но кто знает, во что он превратится лет так через 50?», — сказал певец после прогулки по шумной курортной набережной.

Выступление представителя Украины на «Евровидении» MELOVIN юные поклонники, вооружившись камерами, ждали с особым нетерпением. И Костя Бочаров (настоящее имя артиста. — Авт.) их не разочаровал. На время его выступления публика превратилась в «мэловинаторов» (так называют фанатов артиста. -Авт.), танцевала и подпевала вместе с ним каждую песню. Артист выкладывался на 100 процентов, порой поливал себя водой прямо на сцене и еле успевал переводить дыхание.

«Я здесь первый раз и поражен таким приемом. Ну, вы крутые, ребята. Не ожидал такого приема!», — говорил MELOVIN со сцены. Певец тепло поблагодарил публику: «Безумно благодарен каждому, кто был в этот вечер со мной! Мэловинаторы, вы — моя жизнь! Спасибо за крутую организацию! Спасибо за то, что воплощаете мечты многих молодых музыкантов! Вы делаете невозможное в один момент — возможным! Спасибо, что делаете нас музыкально безумными!».

За сценой и за ограждением выстроились поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автографы у MELOVIN. Но быстро ответив на вопросы журналистов, Костя удалился в сопровождении охраны.

Горячая певица с боливийскими корнями Michelle Andrade, представившая недавно новый клип TRANQUILA!, уже во второй раз выступает в Скадовске. Молодая артистка устроила на сцене зажигательную латиноамериканскую вечеринку, исполнив несколько композиций из нового альбома Latino Ritmo, который уже открыт на всех цифровых площадках.

Завершал вечер хедлайнер второго дня фестиваля Потап с группой MOZGI, взорвавшие Скадовск своим мощным выступлением. Музыканты эффектно появились на сцене, представленные огромной лазерной голограммой в виде светящегося черепа. «Говорящая голова» металлическим голосом потребовала от зрителей полного подчинения «Мозгам» — прыгать, кричать, поднимать руки и выполнять все команды музыкантов.

Потап с коллегами дали много шума, пиротехники и танцев. Они исполнили хиты «Аябо», Атятя", «Полюбэ», «Влажный пляжный движ», заставив танцевать не только тех, кто смотрел выступление на пляже и площади, но и тех, кто комфортно сидел в креслах перед сценой. Музыканты разошлись так, что с них рекой стекал пот, они утирались на сцене полотенцами, а затем бросали их в зрителей.

А еще Потап не упустил случая похвастаться своей женой Настей Каменских, бывшей участницей «Черноморских Игр», которая также выступит в Скадовске в финале.

«Вы же знаете, кто моя жена?», — игриво спросил он у публики, чем вызвал бурю аплодисментов. Затем брутальные мачо неожиданно перепели хит Каменских «Попа, как у Ким».

За кулисами Потап признался, что был приятно удивлен теплым приемом.

«Здесь самая лучшая аудитория — дети. Они искренние, открытые, не закомплексованные. Это будущее нашей нации! Этот фестиваль является значимым для нас с Позитивом. Ведь лет пятнадцать назад в Скадовске мы впервые выступали для такой большой аудитории. Благодаря этому фестивалю появились такие исполнители как Настя Каменских, Надя Дорофеева, Иван Дорн. Этот конкурс стал трамплином для наших украинских исполнителей», — сказал Потап.

Он также посоветовал юным артистам не сдаваться и не бояться принимать участие в конкурсах, несмотря на поражения. В качестве примера он назвал свою жену Настю Каменских.

«Если вам не удалось победить на конкурсе, не бойтесь, пробуйте еще раз. Вот Насте удалось попасть на „Черноморские игры“ с третьего раза. В итоге она его выиграла», — не без гордости сказал Потап.

Все выступления в прямом эфире транслирует музыкальный телеканал М1.

Сегодня, 28 июля, станет известно имя победителя «Черноморских Игр».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве прошел масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на котором выступили более 250 музыкантов из разных стран мира.

А легенда советской эстрады София Ротару впервые за десять лет дала концерт в Киеве, став хедлайнером первого дня музыкального феста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter